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3 часа назад

Как скрыть складки на животе с помощью одежды

Lenta.ru

Модный стилист (имя и фамилия неизвестны) из Южной Африки показала простые способы скрыть складки на животе с помощью одежды. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Как скрыть складки на животе с помощью одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом @laustcloset, чей блог насчитывает более 93,5 тысяч подписчиков, опубликовала вопрос одной девушки. «Подскажи, пожалуйста, какой наряд мне подходит, если я худая и у меня есть жир на животе», — написала юзерша.

Так, в первую очередь эксперт призвала зрителей избегать тесной одежды, поскольку обтягивающий крой подчеркивает недостатки фигуры. Вдобавок она посоветовала обратить внимание на вещи с высокой посадкой и специальное корректирующее белье. Однако специалист не назвала определенные бренды последнего, поскольку его необходимо подбирать в соотвествии с типом телосложения.

«Я не могу однозначно порекомендовать что-либо, так как не знаю вашего типа телосложения», — объяснила она подписчикам.

Красота,
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