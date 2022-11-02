Как усилить эффект от тканевой маски: лайфхак кореянок

Хотите взять от обычной листовой маски все и даже больше? Рассказываем, как максимально усилить эффект от этого бьюти-продукта, в материале «Рамблера».

Мода на тканевые маски для лица пришла к нам из Кореи, и с тех пор женщины (да и многие мужчины) не знают лучшего экспресс-способа придать коже свежий и ухоженный вид. Однако не все знают, как заставить этот бьюти-продукт работать на свой максимум. Делимся хитрым лайфхаком кореянок, который поможет усилить действие тканевой маски.