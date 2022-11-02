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2 часа назад

Как усилить эффект от тканевой маски: лайфхак кореянок

Мира Маркина

Хотите взять от обычной листовой маски все и даже больше? Рассказываем, как максимально усилить эффект от этого бьюти-продукта, в материале «Рамблера».

Как усилить эффект от тканевой маски: лайфхак кореянок
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Мода на тканевые маски для лица пришла к нам из Кореи, и с тех пор женщины (да и многие мужчины) не знают лучшего экспресс-способа придать коже свежий и ухоженный вид. Однако не все знают, как заставить этот бьюти-продукт работать на свой максимум. Делимся хитрым лайфхаком кореянок, который поможет усилить действие тканевой маски.

  • Разрежьте ватный диск ножницами на две равные половины;
  • вскройте упаковку с маской и на несколько минут погрузите туда части ватного тампона;
  • когда диски пропитаются эссенцией, достаньте их из упаковки и приклейте на область под глазами (главное, не заходите на пределы орбитальной кости!);
  • прямо поверх самодельных патчей нанесите на лицо тканевую маску;
  • через 15 минут удалите маску с лица, аккуратно сложите и вновь пропитайте эссенцией из упаковки;
  • сложенную маску приложите к шее еще на несколько минут.

С помощью этих простых действий вам удастся уделить внимание трем важным зонам, используя всего одну тканевую маску: за 15 минут кожа заметно подтянется и увлажнится, а под глазами исчезнут круги и припухлость.

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