5 неочевидных причин появления мешков под глазами

Просыпаясь по утрам, часто совсем не хочется смотреть на себя в зеркало. Особенно после бурной ночи. Причина — ненавистные мешки под глазами. Даже если лицо в идеальном состоянии, иногда на нём возникают эти бесящие припухлости. Но есть способы, как уберечь себя от утреннего разочарования. В первую очередь, нужно знать причины появления мешков под глазами. Предупреждён. Ведь предупреждён, значит вооружён.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Врач — акушер-гинеколог Екатерина Волкова объяснила, что нужно обращать внимание на свой рацион и работу организма.

Перво-наперво нужно прекращать есть за 2 часа до сна. Ведь «лёгкие» углеводы и соль задерживают жидкость. Значит, вечером стоит избегать сладкого, мучного и солёного.

При снижении активности работы щитовидной железы в организме может задерживаться жидкость. Это, кстати, касается не только лица. Отёк распределяется по всему телу. Так что рыхлость, тяга к сладкому, снижение активности — основные внешние проявления этой болезни. При этих признаках лучше обратиться к врачу.

Частенько из-за стресса и отсутствия сна повышается гормон пролактин. Его избыток ночью отражается на лице. Это можно узнать по анализу крови. «Можно посмотреть пролактин в крови, чтобы убедиться, что это не ваш фактор», — пояснила гинеколог.

О нестабильной работе организма чётко могут сигнализировать нарушения работы почек. Так что вы можете отлично и правильно питаться, но при проблемах с почками будете быстро отекать, и это проявится не только на лице, но и на руках, ногах и остальных частях тела.

Нужно понимать, что проблемы могут быть и из-за нехватки белка при неправильном рационе или же из-за проблем с его усвоением. Это тоже определяется по анализам.