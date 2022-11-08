Какая пластика дешевит женщину: мнение хирурга

Утиные губки, шарообразная грудь и слишком выдающиеся бедра остались в прошлом. Сегодня в моде натуральность. И даже решаясь на пластику, пациенты предпочитают сохранить естественность образа и при этом максимально скрыть следы хирургического вмешательства. Какие операции сегодня считаются моветоном и дешевят образ? Обсудили с экспертом, пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук и профессором Тиграном Алексаняном.

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Булхорн

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Кукольные губки "бантиком" когда-то считались очень привлекательными и пластическая операция по методике "булхорн" пользовалась спросом среди женщин. Подтяжка верхней губы направлена на уменьшение кожного лоскута над верхней губой.

Обычно "булхорн" делается по показаниям и помогает исправить непропорциональное расстояние между основанием носа и краем верхней губы. Операция, проведенная по показаниям, позволяет гармонизировать внешность, добавить естественного объема верхней губе, в таком случае результат смотрится очень красиво. Но такая хейлопластика подходит далеко не всем. Если у вас короткая верхняя губа, десневая улыбка, вздернутый кончик носа, короткое расстояние от основания носа до верхней губы - это прямые противопоказания для "булхорна". Результат будет выглядеть неестественно, диспропорционально и неэстетично.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

"Лисьи глазки" и броулифт

Притягивающий "лисий" прищур вошел в моду, благодаря красотке Белле Хадид. Модель выглядит действительно роскошно, но то, что идет одним, необязательно будет к лицу другим.

Раскосые миндалевидные глаза - результат подтяжки внешнего уголка глаза в более высокое положение. Для усиления эффекта распахнутого манящего взгляда пациентки часто предпочитают сочетать операцию "лисьи глазки" с броулифтом - подтяжкой зоны лба и бровей. Но в результате такого комплекса лицо становится натянутым и неподвижным, девушки теряют свою индивидуальность и словно превращаются в живую куклу Барби.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Удаление комков "Биша" и филлеры

Выразительные скулы, как у Анджелины Джоли, можно обрести с помощью операции по удалению комков "Биша". Только вот последствия такой процедуры через несколько лет заставят пожалеть об этом решении. Да, по началу результат впечатляющий - лицо выглядит изящно, фактурно и выразительно, но с возрастом на месте удаленных тканей появляются ярко выраженные впадины, образуются морщины и лицо приобретает болезненный вид.

Вернуть упругость данной зоне и скорректировать несовершенства невозможно, к сожалению, изъяны останутся со своей обладательницей навсегда. Еще одна ошибка - гиперкоррекция области подбородка и скул филлерами. Многие косметологи переусердствуют в желании достичь идеальных контуров лица. Надо ли объяснять, что чрезмерные инъекции делают лицо неподвижным и неестественным, что, конечно, очень портит внешний вид.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Инстаграмный нос

Бум на вздернутый инстанос не сбавляет обороты. Тысячи пациенток приходят к пластическим хирургам с фотографиями популярных блогеров и просьбой сделать им такой же нос, как у звезд социальных сетей - маленький, тоненький, курносый. Благодаря фотошопу и фильтрам на фотографиях такой нос смотрится вполне гармонично, но в жизни выглядит непропорционально и даже комично.

Ринопластика - очень сложная операция в эстетической хирургии, включающая долгий процесс реабилитации для пациента, и делать ее ради очередного нашумевшего тренда, по крайне мере, глупо, особенно, если анатомически нос не будет подходить к вашей внешности. Решаясь на ринопластику, лучше довериться специалисту, который подберет вам форму носа, подчеркивающую красоту вашего лица.

Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Гиперувеличение груди и ягодиц

Слишком выдающиеся формы были в моде лет 5-10 назад, тогда все хотели подражать Ким Кардашьян и Памеле Андерсон. Но мода на "попу как у Ким" осталась далеко в прошлом, в современном мире актуально быть здоровым, спортивным и подтянутым. Именно по этим причинам все более популярной становится методика липофилинга, которая позволяет обрести естественные округлые формы ягодиц, выразительную зону декольте, спортивный рельеф тела и все это без вреда для здоровья, с помощью пересадки собственных жировых клеток.