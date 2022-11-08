Какая пластика дешевит женщину: мнение хирурга

Утиные губки, шарообразная грудь и слишком выдающиеся бедра остались в прошлом. Сегодня в моде натуральность. И даже решаясь на пластику, пациенты предпочитают сохранить естественность образа и при этом максимально скрыть следы хирургического вмешательства. Какие операции сегодня считаются моветоном и дешевят образ? Обсудили с экспертом, пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук и профессором Тиграном Алексаняном.
Кукольные губки "бантиком" когда-то считались очень привлекательными и пластическая операция по методике "булхорн" пользовалась спросом среди женщин. Подтяжка верхней губы направлена на уменьшение кожного лоскута над верхней губой.
Притягивающий "лисий" прищур вошел в моду, благодаря красотке Белле Хадид. Модель выглядит действительно роскошно, но то, что идет одним, необязательно будет к лицу другим.
Выразительные скулы, как у Анджелины Джоли, можно обрести с помощью операции по удалению комков "Биша". Только вот последствия такой процедуры через несколько лет заставят пожалеть об этом решении. Да, по началу результат впечатляющий - лицо выглядит изящно, фактурно и выразительно, но с возрастом на месте удаленных тканей появляются ярко выраженные впадины, образуются морщины и лицо приобретает болезненный вид.
Бум на вздернутый инстанос не сбавляет обороты. Тысячи пациенток приходят к пластическим хирургам с фотографиями популярных блогеров и просьбой сделать им такой же нос, как у звезд социальных сетей - маленький, тоненький, курносый. Благодаря фотошопу и фильтрам на фотографиях такой нос смотрится вполне гармонично, но в жизни выглядит непропорционально и даже комично.
Слишком выдающиеся формы были в моде лет 5-10 назад, тогда все хотели подражать Ким Кардашьян и Памеле Андерсон. Но мода на "попу как у Ким" осталась далеко в прошлом, в современном мире актуально быть здоровым, спортивным и подтянутым. Именно по этим причинам все более популярной становится методика липофилинга, которая позволяет обрести естественные округлые формы ягодиц, выразительную зону декольте, спортивный рельеф тела и все это без вреда для здоровья, с помощью пересадки собственных жировых клеток.