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1 час назад

Тиктокершу Мэдди Бретич попросили обрезать накладные ресницы ради фото на паспорт

Газета.Ru

Тиктокершу Мэдди Бретич попросили обрезать длинные накладные ресницы для фотографии на новый паспорт. Об этом она рассказала в своем аккаунте в соцсети.

Блогершу попросили обрезать накладные ресницы ради фото на паспорт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Девушка сообщила, что не стала использовать яркий макияж, но вместо этого нарастила длинные ресницы. Однако ее попросили обрезать накладные ресницы для фото на документ.

"Он (сотрудник учреждения. - "Газета.Ru") протянул мне ножницы со словами: "Приходи в другой день или укорачивай их"", - поделилась девушка.

Так как паспорт был нужен Бретич уже на следующий день для выезда из страны, ей пришлось обрезать ресницы в уборной. После этого сотрудник учреждения попросил девушку убрать контактные линзы или потрогать глаза пальцами, чтобы доказать, что линзы не цветные.

Красота,
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