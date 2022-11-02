Блогершу попросили обрезать накладные ресницы ради фото на паспорт

Тиктокершу Мэдди Бретич попросили обрезать длинные накладные ресницы для фотографии на новый паспорт. Об этом она рассказала в своем аккаунте в соцсети.

Девушка сообщила, что не стала использовать яркий макияж, но вместо этого нарастила длинные ресницы. Однако ее попросили обрезать накладные ресницы для фото на документ.

"Он (сотрудник учреждения. - "Газета.Ru") протянул мне ножницы со словами: "Приходи в другой день или укорачивай их"", - поделилась девушка.

Так как паспорт был нужен Бретич уже на следующий день для выезда из страны, ей пришлось обрезать ресницы в уборной. После этого сотрудник учреждения попросил девушку убрать контактные линзы или потрогать глаза пальцами, чтобы доказать, что линзы не цветные.