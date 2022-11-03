К чему может привести чрезмерный уход за кожей

Осень считается лучшим сезоном для бьюти-процедур. Но это не значит, что пора доставать с полок сразу все кремы и жесткие пилинги, иначе можно переусердствовать с уходом и навредить коже. Феномен переухоженной кожи — новое понятие XXI века. Это не заболевание и не медицинский термин, а характерное состояние кожи, которое появляется от злоупотребления средствами ухода и различными процедурами.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Алена Миличкина эксперт по качеству сети магазинов «Улыбка радуги»

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4 причины появления феномена переухоженной кожи

Раньше проблемы избыточного ухода не существовало, и недостаток питания или увлажнения кожи заботил женщин куда больше. Что способствовало появлению нового синдрома?

1 Многоступенчатая корейская система ухода

Тенденции многоступенчатой корейской системы ухода тоже дали свои плоды. «Фарфоровые» лица девушек действительно впечатляют. Но азиатский тип кожи по плотности отличается от европейского и предполагает использование более концентрированных средств. Не всякая система ухода универсальна, и то, что подходит одной коже, другой может навредить. Поэтому многоэтапный уход мощными средствами сначала дает заметный ошеломительный эффект, а потом приводит к тому самому феномену переухоженной кожи.

2 Высококонцентрированные средства

В ассортименте непрофессиональной косметики появились высококонцентрированные средства, которые можно купить в обычных магазинах. Но по правилам их нужно применять дозированно и не регулярно, а курсами. Некоторые активные компоненты имеют накопительное действие, и их избыток приводит к нарушению баланса в кожных процессах. Но рекомендации производителя соблюдают не все и используют концентрированные средства на постоянной основе.

3 Антивозрастная косметика

Юные девушки иногда решают взять старение кожи под свой строгий контроль и начинают использовать антивозрастную косметику без надобности. Замедление выработки коллагена начинается в 25 лет, а до этого возраста процессы в коже и так отлажены, и она справляется самостоятельно. Стимулировать синтез коллагена нет необходимости, и антивозрастной крем в 20 лет просто не нужен. Профилактика признаков старения кожи может обернуться её истончением и пересушиванием.

4 Желание получить все и сразу

В век технологического развития люди познали фотошоп и бьюти-фильтры. Женщины видят на экранах своих смартфонов идеальные лица блогеров и знаменитостей без единого изъяна и задаются вопросом: «Что нужно сделать и сколько за это заплатить, чтобы выглядеть так же?». В погоне за несуществующими идеалами косметическая полка пополняется новыми средствами. Хочется намазать всё лучшее сразу, чтобы эффект был быстрым и заметным.

Как кожа реагирует на избыточный уход

Характерные изменения для переухоженной кожи: она становится рыхлой, тусклой, пористой, сухой и склонной к воспалениям. Сразу после очищения появляется чувство дискомфорта. Кожа может начать сильно блестеть, даже сухой тип. При этом, на отдельных участках могут виднеться шелушения.

От чрезмерного очищения нарушается главная функция кожи — защитная. Кожа истончается и становится подверженной к попаданию инфекций, возникновению раздражений и аллергических реакций. Последствия соответствующие: мелкие прыщики, сухость, покраснения и гиперпигментация.

Проблема обезвоженной кожи встречается куда чаще, но даже с увлажнением можно переборщить. Когда мы наносим на поверхность увлажняющий крем, кожа впитывает столько, сколько ей нужно. Всё, что не впиталось, создаёт жирную основу, которая становится прекрасной средой для размножения бактерий. В результате на лице образуются гнойничковые высыпания, закупоренные поры и жирный блеск. Баланс нарушается, и от чрезмерной влаги кожа может или сильно сохнуть, или наоборот, начать производить слишком много сала.

Как избежать переухоженности?

Базовые продукты для ухода включают в себя очищение, увлажнение и направленное средство для решения конкретной проблемы: защита от солнца, избавление от морщин, сальности или воспалений.

Процесс очищения включает в себя: гидрофильное масло или мицеллярную воду для удаления косметики

гель или пенку для умывания

тоник или лосьон без спирта, чтобы вернуть коже комфортный уровень pH

Не нужно каждый день добавлять к этому процессу очищающие маски, скрабы или кислотные пилинги, потому что усиленное лишение кожи поверхностного слоя нарушает водно-липидную мантию.

Нерациональная многослойность не требуется и в дальнейшем уходе за кожей. В минимальный базовый уход включите увлажняющий крем, санскрин в дни активного солнца или крем с антиоксидантами. Наносить увлажняющий крем нужно два раза в день, а вечернее увлажнение жирной кожи можно и вовсе пропустить. Делать это чаще просто нет необходимости.

Конечно, в уход можно включать эссенции, сыворотки, гидролаты или высококонцентрированные средства. Но их нельзя использовать на постоянной основе и обязательно нужно учитывать особенность составов. Например, крем с ретинолом или anti-age средства рекомендовано применять курсами. А некоторые составы плохо комбинируются между собой, отчего многослойный уход может ухудшить состояние кожи.

С масками для лица тоже нужно соблюдать осторожность. Концентрация активных компонентов в тканевых масках выше, чем в креме, а кислотные или глиняные маски довольно сильно сушат. Чтобы кожа не перегружалась и успевала обновляться, не наносите маски ежедневно и соблюдайте рекомендации производителя.