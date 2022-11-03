К чему может привести чрезмерный уход за кожей

Осень считается лучшим сезоном для бьюти-процедур. Но это не значит, что пора доставать с полок сразу все кремы и жесткие пилинги, иначе можно переусердствовать с уходом и навредить коже. Феномен переухоженной кожи — новое понятие XXI века. Это не заболевание и не медицинский термин, а характерное состояние кожи, которое появляется от злоупотребления средствами ухода и различными процедурами.
Алена Миличкина эксперт по качеству сети магазинов «Улыбка радуги»
Раньше проблемы избыточного ухода не существовало, и недостаток питания или увлажнения кожи заботил женщин куда больше. Что способствовало появлению нового синдрома?
Тенденции многоступенчатой корейской системы ухода тоже дали свои плоды. «Фарфоровые» лица девушек действительно впечатляют. Но азиатский тип кожи по плотности отличается от европейского и предполагает использование более концентрированных средств. Не всякая система ухода универсальна, и то, что подходит одной коже, другой может навредить. Поэтому многоэтапный уход мощными средствами сначала дает заметный ошеломительный эффект, а потом приводит к тому самому феномену переухоженной кожи.
В ассортименте непрофессиональной косметики появились высококонцентрированные средства, которые можно купить в обычных магазинах. Но по правилам их нужно применять дозированно и не регулярно, а курсами. Некоторые активные компоненты имеют накопительное действие, и их избыток приводит к нарушению баланса в кожных процессах. Но рекомендации производителя соблюдают не все и используют концентрированные средства на постоянной основе.
Юные девушки иногда решают взять старение кожи под свой строгий контроль и начинают использовать антивозрастную косметику без надобности. Замедление выработки коллагена начинается в 25 лет, а до этого возраста процессы в коже и так отлажены, и она справляется самостоятельно. Стимулировать синтез коллагена нет необходимости, и антивозрастной крем в 20 лет просто не нужен. Профилактика признаков старения кожи может обернуться её истончением и пересушиванием.
В век технологического развития люди познали фотошоп и бьюти-фильтры. Женщины видят на экранах своих смартфонов идеальные лица блогеров и знаменитостей без единого изъяна и задаются вопросом: «Что нужно сделать и сколько за это заплатить, чтобы выглядеть так же?». В погоне за несуществующими идеалами косметическая полка пополняется новыми средствами. Хочется намазать всё лучшее сразу, чтобы эффект был быстрым и заметным.
Характерные изменения для переухоженной кожи: она становится рыхлой, тусклой, пористой, сухой и склонной к воспалениям. Сразу после очищения появляется чувство дискомфорта. Кожа может начать сильно блестеть, даже сухой тип. При этом, на отдельных участках могут виднеться шелушения.
От чрезмерного очищения нарушается главная функция кожи — защитная. Кожа истончается и становится подверженной к попаданию инфекций, возникновению раздражений и аллергических реакций. Последствия соответствующие: мелкие прыщики, сухость, покраснения и гиперпигментация.
Проблема обезвоженной кожи встречается куда чаще, но даже с увлажнением можно переборщить. Когда мы наносим на поверхность увлажняющий крем, кожа впитывает столько, сколько ей нужно. Всё, что не впиталось, создаёт жирную основу, которая становится прекрасной средой для размножения бактерий. В результате на лице образуются гнойничковые высыпания, закупоренные поры и жирный блеск. Баланс нарушается, и от чрезмерной влаги кожа может или сильно сохнуть, или наоборот, начать производить слишком много сала.
Базовые продукты для ухода включают в себя очищение, увлажнение и направленное средство для решения конкретной проблемы: защита от солнца, избавление от морщин, сальности или воспалений.
Не нужно каждый день добавлять к этому процессу очищающие маски, скрабы или кислотные пилинги, потому что усиленное лишение кожи поверхностного слоя нарушает водно-липидную мантию.
Нерациональная многослойность не требуется и в дальнейшем уходе за кожей. В минимальный базовый уход включите увлажняющий крем, санскрин в дни активного солнца или крем с антиоксидантами. Наносить увлажняющий крем нужно два раза в день, а вечернее увлажнение жирной кожи можно и вовсе пропустить. Делать это чаще просто нет необходимости.
Конечно, в уход можно включать эссенции, сыворотки, гидролаты или высококонцентрированные средства. Но их нельзя использовать на постоянной основе и обязательно нужно учитывать особенность составов. Например, крем с ретинолом или anti-age средства рекомендовано применять курсами. А некоторые составы плохо комбинируются между собой, отчего многослойный уход может ухудшить состояние кожи.
С масками для лица тоже нужно соблюдать осторожность. Концентрация активных компонентов в тканевых масках выше, чем в креме, а кислотные или глиняные маски довольно сильно сушат. Чтобы кожа не перегружалась и успевала обновляться, не наносите маски ежедневно и соблюдайте рекомендации производителя.
Главное негативное следствие чрезмерного ухода в том, что кожа теряет способность жить самостоятельно и не может сама себя защищать. Очень важно правильно подбирать уход, чтобы он поддерживал и усиливал защитную функцию кожи, а не подавлял её.