Почему женщины по всему миру скупают средства с одним ингредиентом

Человечество десятилетиями пытается изобрести "лекарство от старости" или хотя бы замедлить процессы старения. Особенно сильно в этом преуспевают женщины. Кажется, что некоторым из них реально удается повернуть время вспять. Чаще всего секретом молодости таких красавец оказывается здоровый образ жизни, спорт, генетика и, конечно, правильный уход.

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Среди средств по уходу за кожей все громче говорят о средствах с ретинолом. Многие косметологи утверждают, что в борьбе за красивую молодую кожу без ретинола, победу не одержать. О том, почему любой женщине нужно "дружить" с ретинолом, "Рамблеру" рассказала дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

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Что такое ретинол, почему он так полезен для кожи?

Ретинол, форма витамина А, входит в состав кремов, лосьонов и сывороток для кожи. По словам специалистов, ретинол буквально преображает кожу, действуя сразу и против морщин, и против акне, обладает и омолаживающим, и антиоксидантным эффектом.

Ретинол — это предшественник витамина А и он превращается уже в глубоких слоях кожи непосредственно в витамин А, активизирует ретиноевые рецепторы.



Как раз полезность ретинола связана с тем, что активизируя эти ретиноевые рецепторы, он заставляет наши клетки делиться намного быстрее и как бы возвращает их к молодости. Потому что с возрастом чувствительность этих рецепторов становится все меньше и меньше, соответственно вызывая различные возрастные изменения. Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Говорят, ретинол — лучший друг для женщины после 25 лет, правда ли это?

По словам специалиста, ретинол применяется, если есть выраженные возрастные изменения.

После 25 лет, возможно, в связи с каким-то образом жизни, могут возникать такие изменения. Но в основном, ретинол - лучший друг для женщин больше после 35-40 лет. После 25 лет, если есть акне, пигментация и другие несовершенства, возможно применение ретинола.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Есть крема и сыворотки с ретинолом, что стоит выбрать и как вводить в уход, если вы новичок?

Несмотря на то, что многие женщины самостоятельно начинают применять средства с ретинолом, лучше обратиться к специалисту. Эффект от средств с ретинолом отмечают практически все, однако стоит применять его аккуратно.

Все препараты с ретинолом назначает врач и подбирает индивидуально. Они назначаются постепенно, изначально назначается на 1-2 раза в неделю, далее уже увеличивается количество применений препарата. И если нет никакого повреждающего или раздражающего действия, то можно и до 4 раз в неделю.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Подводные камни при использовании средств с ретинолом. На что обратить внимание

По словам специалиста, все препараты с ретинолом назначаются на вечернее время и конечно же днем применяются средства с SPF.

Каких-то привязанностей к тому, что нельзя в какое-то определённое время года нет. Если грамотно используется, если пациент дисциплинированный, знает, что кожу нужно обязательно нужно защищать днем спф-кремами, то никаких подводных камней здесь не всплывет.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Особенно аккуратными стоит быть беременным женщинам или тем, кто только планирует рождение ребенка.