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56 минут назад

Почему женщины скупают средства с одним ингредиентом. Как им пользоваться и зачем он нужен

Диана Товсепова
Елена Кудашкинаэксперт

Человечество десятилетиями пытается изобрести "лекарство от старости" или хотя бы замедлить процессы старения. Особенно сильно в этом преуспевают женщины. Кажется, что некоторым из них реально удается повернуть время вспять. Чаще всего секретом молодости таких красавец оказывается здоровый образ жизни, спорт, генетика и, конечно, правильный уход.

Почему женщины по всему миру скупают средства с одним ингредиентом
Фото: PxherePxhere

Среди средств по уходу за кожей все громче говорят о средствах с ретинолом. Многие косметологи утверждают, что в борьбе за красивую молодую кожу без ретинола, победу не одержать. О том, почему любой женщине нужно "дружить" с ретинолом, "Рамблеру" рассказала дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

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Что такое ретинол, почему он так полезен для кожи?

Ретинол, форма витамина А, входит в состав кремов, лосьонов и сывороток для кожи. По словам специалистов, ретинол буквально преображает кожу, действуя сразу и против морщин, и против акне, обладает и омолаживающим, и антиоксидантным эффектом.

Ретинол — это предшественник витамина А и он превращается уже в глубоких слоях кожи непосредственно в витамин А, активизирует ретиноевые рецепторы.

Как раз полезность ретинола связана с тем, что активизируя эти ретиноевые рецепторы, он заставляет наши клетки делиться намного быстрее и как бы возвращает их к молодости. Потому что с возрастом чувствительность этих рецепторов становится все меньше и меньше, соответственно вызывая различные возрастные изменения.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Говорят, ретинол — лучший друг для женщины после 25 лет, правда ли это?

По словам специалиста, ретинол применяется, если есть выраженные возрастные изменения.

После 25 лет, возможно, в связи с каким-то образом жизни, могут возникать такие изменения. Но в основном, ретинол - лучший друг для женщин больше после 35-40 лет. После 25 лет, если есть акне, пигментация и другие несовершенства, возможно применение ретинола.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Есть крема и сыворотки с ретинолом, что стоит выбрать и как вводить в уход, если вы новичок?

Несмотря на то, что многие женщины самостоятельно начинают применять средства с ретинолом, лучше обратиться к специалисту. Эффект от средств с ретинолом отмечают практически все, однако стоит применять его аккуратно.

Все препараты с ретинолом назначает врач и подбирает индивидуально. Они назначаются постепенно, изначально назначается на 1-2 раза в неделю, далее уже увеличивается количество применений препарата. И если нет никакого повреждающего или раздражающего действия, то можно и до 4 раз в неделю.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Подводные камни при использовании средств с ретинолом. На что обратить внимание

По словам специалиста, все препараты с ретинолом назначаются на вечернее время и конечно же днем применяются средства с SPF.

Каких-то привязанностей к тому, что нельзя в какое-то определённое время года нет. Если грамотно используется, если пациент дисциплинированный, знает, что кожу нужно обязательно нужно защищать днем спф-кремами, то никаких подводных камней здесь не всплывет.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Особенно аккуратными стоит быть беременным женщинам или тем, кто только планирует рождение ребенка.

Все средства с ретинолом и с другими ретиноидами нельзя использовать ни в коем случае во время беременности и кормления. Здесь нужно очень тщательно расспросить клиентов - не планируют ли они беременность? Даже до планируемой беременности нельзя использовать эти средства.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог
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