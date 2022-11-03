Косметолог назвала основные признаки "российского старения"

"Этот тип характеризуется тем, что старение происходит по гравитационному типу. То есть под его влиянием веки начинают обвисать, носогубные складки становятся более выраженными или усугубляются, морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, скулы обвисают, как и зоны нижней челюсти и брылей".