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1 час назад

Косметолог Барабанова назвала основные признаки "российского старения"

Мария Иглина

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время Красоты" Ирина Барабанова назвала признаки "российского типа старения". Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Известиями".

Косметолог назвала основные признаки "российского старения"
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам косметолога, у жителей разных частей земли наблюдаются индивидуальные внешние возрастные изменения. Это обусловлено как генетической предрасположенностью, так и влиянием окружающей среды.

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Говоря о "российском типе старения", медик заявила, что ему присущи отечность и большой объем мягких тканей:

"Этот тип характеризуется тем, что старение происходит по гравитационному типу. То есть под его влиянием веки начинают обвисать, носогубные складки становятся более выраженными или усугубляются, морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, скулы обвисают, как и зоны нижней челюсти и брылей".

Также, по словам Барабановой, у россиян чаще всего появляются мимические морщины в области лба, вокруг губ или глаз.

Ранее диетолог назвала главные тромбообразующие напитки.

Красота,
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