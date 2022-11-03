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2 часа назад

Блогерша назвала две мешающие выглядеть моложе своего возраста привычки

Lenta.ru

Блогерша Изабель Люкс из США назвала два главных способа выглядеть моложе своего возраста. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

Названы две мешающие выглядеть моложе своего возраста привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В интервью с журналистами 31-летняя женщина рассказала, что люди часто принимают ее за подростка. «Я была действительно потрясена, увидев в комментариях под моими видео и фото, что несколько человек приняли моего жениха, который на полтора года старше меня, за моего отца», — заявила Люкс.

Так, по словам собеседницы издания, для поддержания моложавого внешнего вида необходимо перестать много загорать и отказаться от частого употребления алкоголя. «В свои 20 лет я много пила и не осознавала, какое огромное влияние это оказывает на мою кожу и внешний вид, пока не заметила на своем лице признаки старения», — сказала она и пояснила, что позволяет себе выпить бокал вина один раз в две недели.

В октябре Изабель Люкс раскрыла способы, с помощью которых можно выглядеть привлекательно без крупных затрат. Так, в первую очередь юзерша призвала зрителей вытирать лицо после умывания бумажным полотенцем. Кроме того, Люкс рассказала, что компоненты в составах средств для волос и тела могут негативно повлиять на кожу лица. По этой причине она порекомендовала не умываться во время принятия душа.

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