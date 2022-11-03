Элегантный возраст: правила красивого старения

Некоторые женщины в зрелости выглядят даже привлекательнее, чем в молодости.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Философия принятия возраста становится все популярнее. И сточки зрения психологов, такой подход к своей внешности кажется очень здоровым. Но отказ от погони за молодостью вовсе не значит, что нужно перестать следить за собой. Знаменитые женщины доказывают: зрелость может быть очень красивой. Стоит лишь посмотреть на Монику Беллуччи, Мишель Пфайфер и других.

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Взрослеть красиво — это искусство, которому стоит поучиться заранее.

Ты то, что ты ешь

Да, это правило кажется банальным, но от питания зависит гораздо больше, чем от косметики, уходовых процедур, одежды или прически. Постарайтесь наладить рацион после тридцати: начните есть больше овощей и фруктов, пить достаточно воды, отказаться от третьей за день кружки кофе в пользу зеленого чая. Этот вклад в красоту вы оцените и в сорок, и в шестьдесят.

Спите!

Постарайтесь наладить график сна: именно в это время организм восстанавливается, а значит, дольше остается молодым и здоровым. Даже если на лице появились морщинки, яркие, отдохнувшие глаза сделают вас привлекательной.

Осанка и сильные мышцы

От мышечного корсета зависит осанка, а она прямая спина визуально делает легче, моложе, изящнее. Занимайтесь спортом регулярно, пусть это будет любая активность: танцы, йога, фитнес. Любые занятия укрепят организм, а в зрелом возрасте вы будете выглядеть здоровее и привлекательнее.

Крепкие мышцы улучшают лимфодренаж, а значит, появление отеков, и укрепляют иммунитет: зрелый возраст совсем не должен сопровождаться болезнями и слабостью.

Следите за кожей

Морщинки первыми выдают возраст, поэтому важно, чтобы кожа оставалась плотной, увлажненной. Защищайте лицо и тело от солнечных лучей, используйте средства с SPF. Не пересушивайте кожу во время умывания: откажитесь от агрессивных гелей и пилингов, используйте бьюти-продукты с маслами, нежные пенки.

Подбирайте крема с высоким фактором увлажнения и питания: ретинол, витамины, пептиды помогут поддерживать тонус кожи, сделать ее здоровой и сияющей.

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