Элегантный возраст: правила красивого старения

Некоторые женщины в зрелости выглядят даже привлекательнее, чем в молодости.
Философия принятия возраста становится все популярнее. И сточки зрения психологов, такой подход к своей внешности кажется очень здоровым. Но отказ от погони за молодостью вовсе не значит, что нужно перестать следить за собой. Знаменитые женщины доказывают: зрелость может быть очень красивой. Стоит лишь посмотреть на Монику Беллуччи, Мишель Пфайфер и других.
Взрослеть красиво — это искусство, которому стоит поучиться заранее.
Да, это правило кажется банальным, но от питания зависит гораздо больше, чем от косметики, уходовых процедур, одежды или прически. Постарайтесь наладить рацион после тридцати: начните есть больше овощей и фруктов, пить достаточно воды, отказаться от третьей за день кружки кофе в пользу зеленого чая. Этот вклад в красоту вы оцените и в сорок, и в шестьдесят.
Постарайтесь наладить график сна: именно в это время организм восстанавливается, а значит, дольше остается молодым и здоровым. Даже если на лице появились морщинки, яркие, отдохнувшие глаза сделают вас привлекательной.
От мышечного корсета зависит осанка, а она прямая спина визуально делает легче, моложе, изящнее. Занимайтесь спортом регулярно, пусть это будет любая активность: танцы, йога, фитнес. Любые занятия укрепят организм, а в зрелом возрасте вы будете выглядеть здоровее и привлекательнее.
Крепкие мышцы улучшают лимфодренаж, а значит, появление отеков, и укрепляют иммунитет: зрелый возраст совсем не должен сопровождаться болезнями и слабостью.
Морщинки первыми выдают возраст, поэтому важно, чтобы кожа оставалась плотной, увлажненной. Защищайте лицо и тело от солнечных лучей, используйте средства с SPF. Не пересушивайте кожу во время умывания: откажитесь от агрессивных гелей и пилингов, используйте бьюти-продукты с маслами, нежные пенки.
Подбирайте крема с высоким фактором увлажнения и питания: ретинол, витамины, пептиды помогут поддерживать тонус кожи, сделать ее здоровой и сияющей.
Элегантные наряды спокойных тонов смотрятся на зрелых женщинах куда эффектнее, чем джинсовые юбки и смешные футболки, с помощью которых дамы стараются выглядеть моложе. Смените основу гардероба, примерив базовые вещи: классические брюки, легкие джемпера, жакеты и блузы. Сочетайте их с украшениями и аксессуарами, чтобы образ смотрелся гармонично.