Как навсегда избавиться от отеков на лице по утрам

Сегодня расскажем о наиболее эффективных и простых способах, которые помогут убрать отеки на лице по утрам.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Лицо отекает за ночь по ряду причин: слишком долгий или недостаточный сон, синусит, сон с макияжем на коже, а также злоупотребление солеными продуктами, алкоголем.

Предлагаем вам несколько способов, как избавиться от отечности на лице:

1. Умывайтесь холодной водой.

2. Если пьете недостаточно, увеличьте объем потребляемой воды.

3. Ешьте меньше соленой пищи перед сном.

4. Не употребляйте жирную пищу на ночь.

5. Ограничьте употребление алкоголя по вечерам.

6. Делайте массаж лица.

7. Старайтесь спать на высоких подушках.

8. Попробуйте применять противовоспалительные кремы.

9. Всегда очищайте лицо от макияжа перед сном.