Реальные отзывы: за что любят энзимную пудру

Энзимная пудра – популярный косметический продукт, использующийся как дома, так и в кабинетах косметологов. Основным действующим веществом таких продуктов являются энзимы – ферменты, содержащиеся в растениях. Главная задача этого косметического средства состоит в том, чтобы очищать кожу, отшелушивая омертвевшие клетки, и осветлять ее.

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"Рамблер" выяснил, какой бывает энзимная пудра и что о ней думают те, кто уже опробовал средство на себе.

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Энзимы бывают разными и выделяются из разных растений. Одни из самых популярных ферментов:

бромелайн

папаин.

Бромелайн выделяется из ананасов и диких лимонов, способствует борьбе с жирностью кожи и помогает уменьшить воспаления.

Папаин же выделяется из папайи, ее плодов и листьев. Борется с камедонами, воспалительными процессами и контролирует работу сальных желез.

Однако пудра состоит не только из энзимов, в нее добавляются и другие поверхностно-активные вещества, масла, отдушки, кислоты и витамины. Прежде, чем купить этот косметический продукт, как, собственно, и любой другой, стоит обращать внимание на состав, и подбирать его в соответствии с вашим запросом и типом кожи – сейчас существуют определенные сервисы в интернете, которые позволяют перевести состав, также вам способен подсказать консультант в магазине.

Пудры стали любимы профессионалами косметологии за их достоинства:

экономичный расход

безопасное использование в любое время года (не фоточувствительна)

долгий срок хранения

в отличие от кислот энзимы не разрушают белки, действуют более мягко

не влияет на естественный pH кожи

разнообразна в применении

эффективна.

Однако энзимную пудру используют не только в салонах красоты, но и самостоятельно в домашних условиях.

Эксперты советуют не держать пудру на лице слишком долго, в противном случае энзимы могут разрушить и здоровые клетки кожи. Разводить пудру стоит в теплой воде (около 37 градусов), а умываться с ее использованием не чаще трех раз в неделю без особых показаний.

"Рамблер" собрал отзывы реальных покупателей.

Отзыв о пудре ARAVIA Renew Enzime Powder

Умываться ей одно удовольствие, оно как облачко укутывает, при этом сразу кожа по ощущениям гладкая. Держу минутки 2 на лице и смываю. Кожа после этого по ощущениям чище, очень гладкая, но не скрипит. Черные точки немного посветлели, тусклость ушла, но мне не хватает работы с черными точками. Корейская энзимная пудра их прям стирала, здесь более нежный эффект, не так бросается в глаза, поэтому до отличницы она не дотянула.

Отзыв о пудре Smorodina Энзимная Enzyme Face Cleancer

Продукт неплохо сокращает поры, не пересушивает кожу. И для моего комбинированного типа кожи, эффект получается "на грани". Вроде и не сушит, но хочется чуть-чуть увлажнить кожу. Но ощущения стянутости кожи нет. Пудра отлично отшелушивает ороговевшие частички кожи. После очищения кожа становится очень гладкой и приятной на ощупь. За весь период использования продукт не вызвал аллергических реакций. Для моего типа кожи энзимная пудра отлично подошла.

Отзыв о пудре Белита-Витэкс

Пудра хорошо очищает кожу лица, не сушит, не стягивает лицо и отшелушивает частички кожи. Помогает сужать поры и избавляется от высыпаний и приятно пахнет. Я ее однозначно рекомендую, она поможет даже с проблемной кожей.

Отзыв о пудре Levrana

Я невольно сравниваю эту энзимную пудру с другими и расстраиваюсь. У меня была энзимная пудра Elizavecca, та самая, которую я очень люблю. Там действительно средство для жирной кожи, очищает до скрипа и заменяет пилинг, еще и расход минимальный. Энзимная пудра Леврана больше напомнила мне средство от Beautific: слабый эффект будто от разбавленного мукой средства. Точно такой же эффект можно получить от Мицеллярной пенки Exxe, только она стоит в 2 раза дешевле и не требует танцев с бубном из-за упаковки. Состав не натуральный, но я готова это вытерпеть ради средства, которое мы наносим на кожу на несколько секунд.