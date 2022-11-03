Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Трихолог раскрыл причину вызванного любимой прической модели облысения

Lenta.ru

Трихолог (имя и фамилия неизвестны) бренда по уходу за волосами Cloud Nine раскрыл причину вызванного любимой прической модели Хейли Бибер облысения. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Трихолог раскрыл причину вызванного любимой прической модели облысения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о тугом пучке, который предпочитают носить жена певца Джастина Бибер Хейли и модель Белла Хадид. Отмечается, что данная прическа заняла седьмое место в трендах на платформе TikTok в 2022 году. Популярность низкого пучка объяснятся тем, что с его помощью можно скрыть грязные волосы.

«Хотя эта прическа действительно выглядит симпатично, она не очень полезна для ваших волос», — рассказал эксперт марки.

По его словам, постоянно натянутое состояние прядей вызывает стресс у волосяных фолликулов, что может привести к облысению.

«Кроме того, использование резинки, которая необходима для такой прически, оказывает негативное влияние на волосы, приводит к их ломкости», — добавил собеседник издания.

В заключение врач посоветовал отказаться от частого ношения подобной прически и обратить внимание на пучок, для фиксации которого используется заколка-крабик вместо резинки.

В октябре блогерша с никнеймом @melbellles лишилась части волос из-за любимой прически Бибер. Женщина рассказала, что на протяжении всего лета укладывала волосы в тугой пучок, из-за чего у нее появились залысины и начали выпадать волосы.

Красота,Белла Хадид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители