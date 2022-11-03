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1 час назад

Косметолог перечислила продукты, способные сохранить красоту кожи

Газета.Ruиещё 2

Сохранить красоту кожи помогут продукты, насыщенные жирными кислотами, Омега-3 и фосфолипидами, рассказала в беседе с ФАН врач-косметолог, член Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского Общества терапевтов «Anti-age» Александра Гонт. По ее словам, в рационе обязательно должны быть яйца, оливковое масло и овощи, богатые клетчаткой.

Косметолог перечислила продукты, способные сохранить красоту кожи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Они встраиваются в нашу кожу, из них строятся очень многие гормоны, необходимые для нашего организма. Сейчас мы оправдали употребление жиров, оправдали яйца. Доказано, что сейчас в рационе обязательно должно быть, как минимум два яйца в день», — отметила врач-косметолог.

Она добавила, что приветствуется даже жирное мясо, если нет противопоказаний по здоровью. Также специалист рекомендовала все виды капусты. По ее словам, крестоцветные овощи особенно полезны для женщин. Они тормозят наступление климатического периода и другие расстройства, связанные с гормональным фоном, заключила специалист.

При этом среди продуктов, негативно влияющих на кожу, Гонт выделила сахар и углеводы, а также кетчупы и консервированную продукцию.

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