72-летняя американка удивляет людей молодой внешностью

72-летняя американка утверждает, что люди приходят в замешательство, когда узнают ее реальный возраст, пишет Daily Mail. Она рассказала, что незнакомцы принимают ее за студентку.
Кейко Гест из Джорджии стала известной в соцсетях благодаря своим роликам. Несмотря на свой пожилой возраст, американка в кадре и в жизни выглядит так, словно только вчера окончила университет. Однако женщина жалуется, что постоянно сталкивается с недоброжелателями, которые обвиняют ее в том, что она молодится, стесняясь своих лет.
По словам Гест, она каждый день занимается гимнастикой, ходит на танцы, балет и силовые тренировки — именно это помогает ей сохранить молодую внешность. Кроме того, Кейко не замужем, и у нее нет детей.
«Я прекрасно чувствую себя без мужчины в моей жизни. Поддержание формы было для меня приоритетом с 30 лет и останется таковым», — рассказала пенсионерка.
Ранее 50-летний американец удивил людей своей внешностью студента.