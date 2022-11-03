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1 час назад

72-летняя американка удивляет людей молодой внешностью

72-летняя американка утверждает, что люди приходят в замешательство, когда узнают ее реальный возраст, пишет Daily Mail. Она рассказала, что незнакомцы принимают ее за студентку.

72-летняя американка удивляет людей молодой внешностью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кейко Гест из Джорджии стала известной в соцсетях благодаря своим роликам. Несмотря на свой пожилой возраст, американка в кадре и в жизни выглядит так, словно только вчера окончила университет. Однако женщина жалуется, что постоянно сталкивается с недоброжелателями, которые обвиняют ее в том, что она молодится, стесняясь своих лет.

По словам Гест, она каждый день занимается гимнастикой, ходит на танцы, балет и силовые тренировки — именно это помогает ей сохранить молодую внешность. Кроме того, Кейко не замужем, и у нее нет детей.

«Я прекрасно чувствую себя без мужчины в моей жизни. Поддержание формы было для меня приоритетом с 30 лет и останется таковым», — рассказала пенсионерка.

Ранее 50-летний американец удивил людей своей внешностью студента.

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