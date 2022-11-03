Вбивать, но не растягивать: все это время вы пользовались пудрой неправильно

Пудра — один из важнейших элементов в макияже, однако правильно пользоваться этим продуктом знают далеко не все. Иногда даже самая качественная и дорогая пудра не приносят того эффекта, на который мы рассчитываем. Мы собрали основные правила использования пудры, которые стоит запомнить как таблицу умножения.
Если вы думаете, что достаточно просто выбрать хорошую пудру, вы сильно заблуждаетесь. Правильная кисть — 80% успеха идеального макияжа. Визажисты рекомендуют выбирать несколько кистей, одна из которых будет плотно набита, а вторая — более пушистая для финишного продукта. И не забывайте промывать кисти через каждые три дня, если пользуетесь пудрой регулярно.
Большая ошибка многих женщин при нанесении пудры — растяжение продукта по лицу. Наносить пудру любого типа следуют вбивающими движениями, чтобы продукт получил максимальный контакт с кожей, а также, чтобы вы не получили полосы на лице, что особенно актуально в тех случаях, когда вы используете пудру с пигментом.
Наносить пудру на «голое» лицо не стоит, так как покрытие едва ли получится просто хорошим. Кожу необходимо подготовить в любом случае: наносим эмульсию или увлажняющий крем, после чего применяем праймер по желанию, далее идет тональная основа и уже после нее можно набирать на кисть пудру. Если вы будете наносить пудру на чистое лицо после использования геля для очищения, вы получите стянутое лицо с подчеркнутыми шелушинками и морщинками там, где вы и не подозревали.