Вбивать, но не растягивать: все это время вы пользовались пудрой неправильно

Пудра — один из важнейших элементов в макияже, однако правильно пользоваться этим продуктом знают далеко не все. Иногда даже самая качественная и дорогая пудра не приносят того эффекта, на который мы рассчитываем. Мы собрали основные правила использования пудры, которые стоит запомнить как таблицу умножения.

Все дело в кистях

Если вы думаете, что достаточно просто выбрать хорошую пудру, вы сильно заблуждаетесь. Правильная кисть — 80% успеха идеального макияжа. Визажисты рекомендуют выбирать несколько кистей, одна из которых будет плотно набита, а вторая — более пушистая для финишного продукта. И не забывайте промывать кисти через каждые три дня, если пользуетесь пудрой регулярно.

Вбиваем пудру, а не растягиваем

Большая ошибка многих женщин при нанесении пудры — растяжение продукта по лицу. Наносить пудру любого типа следуют вбивающими движениями, чтобы продукт получил максимальный контакт с кожей, а также, чтобы вы не получили полосы на лице, что особенно актуально в тех случаях, когда вы используете пудру с пигментом.

Используем основу под макияж