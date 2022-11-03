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1 час назад

Вбивать, но не растягивать: все это время вы пользовались пудрой неправильно

WomanHit.ru

Пудра — один из важнейших элементов в макияже, однако правильно пользоваться этим продуктом знают далеко не все. Иногда даже самая качественная и дорогая пудра не приносят того эффекта, на который мы рассчитываем. Мы собрали основные правила использования пудры, которые стоит запомнить как таблицу умножения.

Вбивать, но не растягивать: все это время вы пользовались пудрой неправильно
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Все дело в кистях

Если вы думаете, что достаточно просто выбрать хорошую пудру, вы сильно заблуждаетесь. Правильная кисть — 80% успеха идеального макияжа. Визажисты рекомендуют выбирать несколько кистей, одна из которых будет плотно набита, а вторая — более пушистая для финишного продукта. И не забывайте промывать кисти через каждые три дня, если пользуетесь пудрой регулярно.

Вбиваем пудру, а не растягиваем

Большая ошибка многих женщин при нанесении пудры — растяжение продукта по лицу. Наносить пудру любого типа следуют вбивающими движениями, чтобы продукт получил максимальный контакт с кожей, а также, чтобы вы не получили полосы на лице, что особенно актуально в тех случаях, когда вы используете пудру с пигментом.

Используем основу под макияж

Наносить пудру на «голое» лицо не стоит, так как покрытие едва ли получится просто хорошим. Кожу необходимо подготовить в любом случае: наносим эмульсию или увлажняющий крем, после чего применяем праймер по желанию, далее идет тональная основа и уже после нее можно набирать на кисть пудру. Если вы будете наносить пудру на чистое лицо после использования геля для очищения, вы получите стянутое лицо с подчеркнутыми шелушинками и морщинками там, где вы и не подозревали.

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