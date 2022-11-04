Как поженились две королевы красоты, скрывавшие свою любовь

Мисс Аргентина Мариана Варела и Мисс Пуэрто-Рико Фабиола Валентин недавно объявили о своей свадьбе.

По данным Univision, конкурс красоты стал местом встречи для девушек, когда они обе участвовали в конкурсе Miss Grand International 2020. Конкурс 2020 года был перенесен на март 2021 года из-за пандемии.

Варела также участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная 2019».

И Варела, и Валентин вошли в десятку лучших на конкурсе Grand Miss International 2020. И они вернулись домой не только с трофеями, но и с новым чувством.

Варела и Валентин разместили совместные фотографии в соцсетях через несколько месяцев после того, как они встретились на конкурсе. Однако они не сразу сказали, что встречаются, решив сохранить свои отношения в тайне. Так, в соцсетях они называли друг друга "прекрасными друзьями".

Теперь же красавицы подтвердили свои отношения в соцсетях, объявив о своей свадьбе.

«Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли им двери в особый день», — написали девушки.