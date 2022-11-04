Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Как поженились две королевы красоты, скрывавшие свою любовь

Диана Товсепова

Мисс Аргентина Мариана Варела и Мисс Пуэрто-Рико Фабиола Валентин недавно объявили о своей свадьбе.

По данным Univision, конкурс красоты стал местом встречи для девушек, когда они обе участвовали в конкурсе Miss Grand International 2020. Конкурс 2020 года был перенесен на март 2021 года из-за пандемии.

Варела также участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная 2019».

И Варела, и Валентин вошли в десятку лучших на конкурсе Grand Miss International 2020. И они вернулись домой не только с трофеями, но и с новым чувством.

Названа самая красивая женщина в мире

Варела и Валентин разместили совместные фотографии в соцсетях через несколько месяцев после того, как они встретились на конкурсе. Однако они не сразу сказали, что встречаются, решив сохранить свои отношения в тайне. Так, в соцсетях они называли друг друга "прекрасными друзьями".

Теперь же красавицы подтвердили свои отношения в соцсетях, объявив о своей свадьбе.

«Решив сохранить наши отношения в тайне, мы открыли им двери в особый день», — написали девушки.

В соцсетях они опубликовали видеоролик о своих отношениях. Видео включало в себя кадры предложения и свадьбы, которая, по-видимому, проходила в Пуэрто-Рико.

Красота,Видео,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители