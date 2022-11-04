Абдоминопластика как способ навсегда избавиться от выпирающего живота

Абдоминопластика — операция, которая может сделать ваш живот плоским. Эта процедура также известна как подтяжка живота, а суть ее состоит в удалении лишнего жира и кожи в области живота с одновременной подтяжкой мышц брюшной стенки.

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Причин для выпирающего живота может быть несколько. Часто от этого страдают женщины, брюшная стенка которых деформируется в результате беременности. Причиной могут быть и лишние жировые отложения в области живота. Если удалить эти отложения, например, методами липосакции, остается избыток кожи, который имеет неэстетичный вид. Исправить этот недостаток помогает абдоминопластика.

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Подтяжка живота подходит как мужчинам, так и женщинам. Надо отметить, что абдоминопластику не стоит рассматривать как операцию для похудения, хотя в ходе операции могут быть удалены излишки жировой ткани в области живота и бедер. Наилучшие результаты абдоминопластика дает пациентам, уже похудевшим до своего оптимального веса. Кроме того, если женщина планирует иметь детей в будущем, то беременность стоит планировать не ранее, чем через год после проведения абдоминопластики.

Пластический хирург Марьяна Тменова

В зависимости от исходных данных пациента и желаемых результатов, может быть проведена полная абдоминопластика, мини-абдоминопластика или круговая абдоминопластика.

Полная абдоминопластика — вариант, позволяющий удалить значительные избытки кожи и подтянуть мышечные фасции живота. Разрез выполняется по линии бикини, величина рубца зависит от объема удаляемых тканей. Этот вид операции также позволяет переместить пупок в его естественное положение. Частичная или мини-абдоминопластика — вариант, позволяющий скорректировать незначительные избытки кожи или дряблую кожу. Пупок в этом случае не перемещается, а послеоперационный рубец имеет меньший размер, чем при полной абдоминопластике. Кардинальный вариант операции — торсопластика. Эта операция позволяет убрать излишки кожи не только в области живота, но и в области боков и спины, моделируя таким образом новые контуры тела.

Подтяжку живота можно сочетать с другими пластическими операциями, например, с одновременной подтяжкой груди. Часто абдоминопластика выполняется вторым этапом после липосакции, если во время липосакции были удалены значительные объемы жировой ткани и у пациента образовались избытки кожи. Кроме этого, я, как в том числе общий хирург, во время абдоминопластики провожу операции по удалению грыж, которые часто сопровождают расхождение мышц брюшной полости.

Чтобы оценить возможность проведения абдоминопластики, необходимо обратиться за консультацией к пластическому хирургу. На консультации необходимо рассказать врачу о своих ожиданиях, о том, каких результатов вы хотите добиться. Исходы из этого и из текущего состояния, врач выработает лучшую тактику операции и расскажет о том, какие обследования необходимо пройти перед операцией. Противопоказанием к абдоминопластики могут стать тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, индекс массы тела больше 30, тяжелые хронические заболевания (например, диабет), онкология и т. д.

Восстановительный период после абдоминопластики занимает четыре — шесть недель. В это время необходимо ограничить физическую активность, носить рекомендованное врачом компрессионное белье или абдоминальный бандаж. Это позволяет избежать скопления жидкости в прооперированной области и ускорить процесс заживления.