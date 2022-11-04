Запавшие щеки, что делать, чтобы решить проблему?

Лицо меняется с возрастом — пропадает объем, ослабевает мышечный корсет, а кожа теряет эластичность. В итоге появляются «запавшие щеки» и желание вернуть былую привлекательность.

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Александр Вдовин, пластический хирург С возрастом лицо действительно меняется: уходят объемы в щечно-скуловой зоне, вместе с этим лицо начинает как бы «сползать» вниз из-за ослабления мышечного корсета, снижения тургора и эластичности самой кожи, а также под воздействием силы гравитации. В результате мы получаем размытый овал лица, появление второго подбородка, носогубные складки и при этом впалые щеки.

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Как можно скорректировать эти возрастные изменения с помощью современных косметологических методов?

В первую очередь, за восполнение объемов у нас отвечают такие препараты как филеры на основе гиалуроновой кислоты и стимуляторы коллагена. Введение подобных препаратов позволяет восстановить утраченные объемы в области скул и таким образом приостановить процесс обвисания тканей — другими словами птозирование. Филеры и стимуляторы коллагена имеют примерно одинаковую направленность действия — их задачи волюмизация определенных зон лица, а также коррекция углов челюсти, подбородка, чтобы восстановить четкий контур нижней трети лица. Помимо всего, эти препараты применяются для заполнения глубоких морщин в области лба или шеи (так называемые кольца Венеры).

Но надо понимать, что восстановление утраченных объемов — это далеко не все, что мы можем сделать для омоложения лица, особенно, в том случае, когда мы уже можем говорить о снижении тонуса кожи, потери упругости и эластичности. Здесь нам на помощь приходят аппаратные процедуры, задача которых сократить кожный лоскут, уплотнить кожу, улучшить ее качество, что не позволит тканям ослабевать и опускаться вниз. Нужны процедуры, направленные на лифтинг (подтяжку) тканей. К таким процедурам можно отнести лазерную шлифовку лица. Процедура эффективно подтягивает кожу, сокращает кожный лоскут, борется с морщинами, расширенными порами, пигментацией, постакне, рубцами и т.д. Лазерная шлифовка лица помогает сделать кожу моложе, качественно улучшить ее и заставить сиять красотой. Процедура отлично подходит для осенне-зимнего периода, так как в теплые месяцы она не проводится во избежание появления гиперпигментации.