Россиянок предупредили об опасности наращенных ресниц

Наращивание ресниц — это далеко не безобидная процедура, которая может негативно влиять на здоровье глаз, а в некоторых случаях приводить к полной потере зрениях. Об опасности этой процедуры в беседе с «Газетой.Ru» россиянок предупредил ведущий офтальмолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Владимир Агеев.

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По словам доктора, наращенные ресницы могут травмировать кожу века и провоцировать развитие воспалительных процессов. При этом, как уточнил офтальмолог, особую опасность представляет клей для фиксации волосков: при попадании в полость глаза он может вызывать кератит — воспаление роговицы глаза.

«Это достаточно серьезное заболевание, которое сопровождается помутнением роговицы и снижением зрения, а в отдельных случаях – и полной его потерей. При подозрении на кератит необходимо как можно скорее обратиться за помощью к офтальмологу», — предупредил Агеев.

Специалист добавил, что наращенные ресницы могут травмировать ресничный край века, из-за чего будет нарушена функция мелких желез, формирующих слезную пленку. Врач объяснил, что это из-за этого снижается количество слезной жидкости, которая увлажняет оболочку главного яблока, что впоследствии приводит к синдрому сухого глаза.