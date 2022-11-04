Офтальмолог заявил, что наращенные ресницы могут стать причиной слепоты

Ведущий офтальмолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Владимир Агеев заявил, что процедура наращивания ресниц может негативно влиять на здоровье глаз. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ру».

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Владимир Агеев отметил, что наращенные ресницы затрагивают ресничный край века, вследствие чего искусственные волоски могут травмировать кожу и стать причиной воспалительных процессов.

Помимо этого опасность представляет клей, который используется для крепления искусственных волосков к натуральным. При попадании в полость глаза он может вызвать воспаление роговицы, что, в свою очередь, может привести к частичной или полной потере зрения.