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2 часа назад

Офтальмолог Агеев заявил, что наращенные ресницы могут стать причиной слепоты

runews24.ru

Ведущий офтальмолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Владимир Агеев заявил, что процедура наращивания ресниц может негативно влиять на здоровье глаз. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ру».

Офтальмолог заявил, что наращенные ресницы могут стать причиной слепоты
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Владимир Агеев отметил, что наращенные ресницы затрагивают ресничный край века, вследствие чего искусственные волоски могут травмировать кожу и стать причиной воспалительных процессов.

Помимо этого опасность представляет клей, который используется для крепления искусственных волосков к натуральным. При попадании в полость глаза он может вызвать воспаление роговицы, что, в свою очередь, может привести к частичной или полной потере зрения.

Помимо этого материал, из которых сделаны искусственные волоски могут травмировать ресничный край века и вызвать нарушения функций слезных желез.

Красота,Владимир Агеев,
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