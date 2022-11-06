Учёные: макияж делает лица мужчин более мужественными

Исследователи проверили, как косметика влияет на восприятие мужских лиц окружающими. Они сфотографировали 20 мужчин до и после того, как с ними поработал профессиональный визажист. Это, конечно, не был яркий макияж. Визажисты старались сделать его незаметным.