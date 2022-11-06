Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
3 часа назад

Учёные: макияж делает лица мужчин более мужественными

Ferra.ru

Использование косметики считается немужественным занятием. Однако учёные доказали, что пудра и тональный крем могут позволить мужчине выглядеть мужественнее.

Учёные: макияж делает лица мужчин более мужественными
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи проверили, как косметика влияет на восприятие мужских лиц окружающими. Они сфотографировали 20 мужчин до и после того, как с ними поработал профессиональный визажист. Это, конечно, не был яркий макияж. Визажисты старались сделать его незаметным.

Затем 200 человек оценили привлекательность представленных фотографий. В результате и мужчины, и женщины назвали лица с макияжем более приятными. Косметика сделала кожу мужчин ровной, придала более очерченный вид подбородку и скулам и затонировала красноту губ.

Красота,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители