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2 часа назад

Врач рассказал, как похудеть до Нового года

Вести Подмосковья

Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал несколько советов по эффективному и безопасному похудению до новогодних праздников. Даже несколько сброшенных лишних килограммов способны поднять настроение и улучшить самочувствие, как отмечает специалист. Подробнее рассказало издание iReactor со ссылкой на личный блог Михаила Гинзбурга на платформе «Дзен».

Врач рассказал, как похудеть до Нового года
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Преображение перед Новым годом следует начинать с мягкого разгрузочного дня, а затем уже можно «сесть» на нестрогую кетодиету. Врач объяснил, что мягкое кето отличается тем, что во время соблюдения такой диеты не нужно тщательно подсчитывать углеводы. Из рациона убирается сахар, крупы, макароны и, за редким исключением, хлеб.

В ежедневное меню нужно включить больше овощных блюд, льняного масла и белой рыбы. А еще для хорошего результата потребуются ежедневные прогулки на свежем воздухе и зарядка.

Красота,Михаил Гинзбург,
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