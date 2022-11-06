7 важных правил ухода за чувствительной зоной в осенний период

C наступлением холодов кожа рук требует дополнительного ухода. Рассказываем о главных принципах и тестируем бьюти-новинки.

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В период межсезонья кожа рук подвергается перепадам температур, воздействию холодного ветра, испытывает стресс из-за отопления в помещениях, результатом чего становится увядание кожи и плохое состояние ногтей.

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Есть основные правила ухода в холодное время года, которые помогут избежать эти неприятные проблемы. Наш эксперт сегодня — Елена Лихова, мастер-наставник федеральной сети салонов «Пальчики», которая расскажет о важных секретах, о которых нужно помнить, ну а beauty-отдел WomanHit.ru подскажет, на какие бьюти-средства стоит обратить внимание.

Для начала — 7 важных правил, о которых нужно помнить при уходе за руками осенью

1. В осенний период следует обратить внимание на то, какой крем для рук вы используете. В этот период следует регулярно использовать питательный, а не увлажняющий крем для рук.

2. Мойте руки только теплой комфортной водой. Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная — вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи.

3. Защищайте кожу рук от холода. За 10 мин до выхода из дома наносите защитный крем. И, конечно, носите перчатки и варежки только из натуральных материалов — кожа, шерсть, хлопок так как в синтетических материалах кожа не дышит потеет и теряет влагу. Надевать их лучше в помещении, перед выходом.

4. Мойте посуду и убирайтесь дома в резиновых перчатках, поскольку химия, которая содержится в моющих средствах, разрушает PH баланс кожи, появляются сухость, стянутость кожи и заусеницы.

5. Следите за кутикулой. Если ваша кутикула быстро разрастается, есть заусенцы, то ее нужно регулярно, 3—5 раз в день, смазывать специальным маслом или кремом для кутикулы.

6. Ухаживайте за ногтями. Регулярный правильный маникюр также важен для поддержания ваших рук в идеальном порядке. Не снимайте сами гель лак, доверьте это профессионалу. В салонах предлагают различные средства для витаминизации и защиты ногтевой пластины. Рекомендую присмотреться и пользоваться.

7. Также в домашних условиях можно самостоятельно выполнять процедуры по уходу за руками. Вот два простых, но эффективных рецепта, которые направлены на конкретные проблемы.

Для увлажнения и питания рук

Ванночка: подогрейте 400 мл молока до 40—50 градусов, смешайте с таким же объемом теплой воды. Добавьте щепотку корицы и 2 ст.л. оливкового масла. Погрузите в смесь кисти рук, подержите 15 минут.

Пилинг: смешайте 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. подсолнечного масла, щепотку соды, 1 ст.л. розовой воды. Помассируйте руки, затем смойте.

Маска: смешайте один яичный желток, 1 ст.л. масла жожоба, 1 ст.л. кокосового масла, 1 ч. л. ложку меда. Тщательно смажьте руки, смойте через 15 минут и нанесите масло виноградных косточек.

Маска: отварите горсть овсянки, добавьте 1 ч. л. оливкового масла, нанесите на руки на 15—20 минут. Смойте сначала тёплой, потом прохладной водой.

Для обветренных рук

Разомните 2 отваренные картофелины.

Добавьте 2 капли глицерина и 2 капли сока лимона.

Держите маску на кистя× 10 минут.

Если говорить о необходимости дать перерыв ногтям от носки гель-лака, то многие производители брендов лаковых покрытий говорят о том, что если услугу вам выполняет мастер-профессионал, то вы можете не беспокоится о том, что ногтям требуется отдых от покрытия. Здесь скорее важно помнить о том, что процедуру маникюра и покрытия надо делать регулярно. Дело в том, что нельзя носить гелевое покрытие больше 3 недель. Стоит помнить, что отросшие ногти — это не только некрасиво, но и с тем, что мастер наносит базу, гель-лак и топовое покрытие и таким образом формирует архитектуру ногтя. Так как при отрастании искусственного покрытия у вас смещается стрессовая зона ногтя, то возникает высокая вероятность, что вы можете повредить ваш натуральный ноготь. Еще одна причина, по которой не стоит носить гель-лак больше 3 недель это то, что в отросшем ногте появляются отслойки и воздушные карманы, где влажная среда может привести к развитию патогенной микрофлоры (например, грибка).