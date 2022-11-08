Лайфхаки макияжа, если ваша кожа шелушится

Зимой не так-то просто получить идеальное покрытие.

Фото: WomanHit WomanHit

Идеальное покрытие — основа даже самого простого макияжа. Вы можете не делать ярких акцентов, но создать визуально хорошую кожу просто необходимо. Зимой это сделать не так просто, ведь кожа часто начинает шелушиться. Мы посоветовались с визажистами и готовы поделиться лайфхаками, чтобы ваш макияж оставался безупречным даже в таких непростых условиях, которые предоставляет нам зима.

Правильное отшелушивание

Откажитесь от скраба, который будет слишком жестким для лица. Для такой нежной кожи идеально подходят домашние пилинги или пилинги-скатки. Но пользоваться таким средством можно только накануне — в противном случае кожа может отреагировать раздражением. Если вы знаете, что вам предстоит важное мероприятие, используйте скраб за пару дней до мероприятия, чтобы кожа успела восстановиться. Кроме того, если вы проходите курс химических пилингов, постарайтесь не использовать плотные покрытия как минимум пару недель после процедуры.

Обязательно увлажняем кожу… но не только кремом

Одним отшелушиванием вы не обойдетесь, а потому обязательно используйте легкий крем непосредственно перед тем, как будете наносить тональную основу и другие косметические продукты. Не рекомендуется использовать плотные питательные средства, так как тональное средство быстро скатается. Если же ваша кожа отрицательно реагирует на любые кремы, визажисты советуют следующее — используйте увлажняющую маску за сутки до того, как начнете делать макияж. Состав готовых тканевых масок очень редко вызывает аллергию, кроме того, кожа успеет напитаться заранее и шелушение если и не исчезнет полностью, то заметно сократится.

Не ограничиваемся тональной основой