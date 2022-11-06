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1 час назад

34-летняя американка отрастила седину и показала результат

Стелла Шмель

Американка Шаннин Пирс в свои 34 года обладает практически полностью седыми волосами. Девушка неоднократно прибегала к помощи парикмахеров и пыталась избавиться от седины, закрашивая волосы, но решила отказаться от этого и показала, как выглядит ее природный цвет.

34-летняя американка отрастила седину и показала результат
Фото: СоцсетиСоцсети

Первые седые волосы у девушки появились в возрасте 16 лет, их количество быстро увеличивалось, поэтому Пирс регулярно обращалась в салоны красоты. Каждые шесть недель Шаннин отдавала 146 долларов за окрашивание.

Соцсети

В 30 лет американка решила избавиться от этой процедуры, приняв свой натуральный цвет волос.

"В какой-то момент я почувствовала, что в этом нет необходимости, и начала отращивать волосы. Теперь я экономлю кучу денег, и это прекрасно, поскольку у меня двое детей".

Девушка решила поделиться результатом своих изменений и стала публиковать фотографии своих волос в социальных сетях.

Раскрыты главные ошибки при окрашивании седины

Пирс отметила, что неоднократно сталкивалась с критикой окружающих и непониманием.

Соцсети

"Отрастив естественные волосы, я могу стать примером для людей с аналогичной проблемой. Эй, абсолютно нормально быть таким, какой ты есть", - заявила она.

Ранее мы писали, почему седеют волосы и можно ли это остановить.

Красота,
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