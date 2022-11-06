Развеян миф о пользе популярного ингредиента в косметике

«Косметические средства (с коллагеном) лишь создают местный эффект увлажнения на поверхности, не более того. По сути, это попытка влиять снаружи на то, что требует внимания изнутри. Главным образом на выработку коллагена влияет питание, образ жизни, стрессы и наличие вредных привычек», — объяснил врач.