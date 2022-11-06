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1 час назад

Развеян миф о пользе популярного ингредиента в косметике

Мослента

Миф о пользе коллагена в косметике развеял кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он заявил «Мосленте», что молекулы этого популярного ингредиента слишком велики, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи.

Развеян миф о пользе популярного ингредиента в косметике
Фото: МослентаМослента

«Косметические средства (с коллагеном) лишь создают местный эффект увлажнения на поверхности, не более того. По сути, это попытка влиять снаружи на то, что требует внимания изнутри. Главным образом на выработку коллагена влияет питание, образ жизни, стрессы и наличие вредных привычек», — объяснил врач.

После 20 лет человек ежегодно теряет 1-1,5 процента коллагена, содержащегося в организме. Это действительно делает кожу менее эластичной. Однако исправлять ситуацию лучше с помощью инъекций — с уколом иглы коллаген проникает прямо в дерму.

«Его молекулы способствуют выработке натурального коллагена, но не заменяют и уж тем более не восполняют внутренний дефицит организма», — предупредил Садыков.

Красота,
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