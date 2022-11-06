Самые болезненные и бесполезные косметологические процедуры

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш рассказывает, почему стоит отказаться от некоторых манипуляций с собственной внешностью

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Несмотря на то, что косметология сегодня развивается семимильными шагами и благодаря ей можно не только профилактировать, но и приостановить старение, большая часть косметологических процедур по-прежнему приносит свои результаты только в том случае, если они применяются по показаниям.

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Одной из самый переоцененных в плане омоложения процедур можно считать аппаратный смас-лифтинг. Процедура достаточно болезненная: по шкале, где 10 высшая степень болезненности процедуры, смас-лифтинг занимает 7 или 8 строчку. При этом аппаратный смас остается очень популярной процедурой у пациентов, которые хотят как можно дольше продлить молодость и не прибегать к реальному омоложению с помощью пластической хирургии. Правда, довольными после проведения аппаратного смас-лифтинга остается только 5-я часть пациентов. Основная причина в том, что часто он выполняется не по показаниям.

Еще несколько лет назад пилинг ТСА (трихлоруксусной килотой) возглавлял все рейтинги по омолаживающим уходовым процедурам. И это при том, что по болезненности ему можно поставить 8 баллов из 10 возможных. Пилинг ТСА выравнивал структуру кожи, улучшал цвет лица, боролся с мелкими морщинами. Но, к сожалению, частым осложнением после него была вторичная пигментация, от которой было сложно избавить. Поэтому на смену пилингам ТСА пришли в скором времени комбинированные пилинги, которых отличает большая комфортность, безболезненность и отсутствие осложнений в виде пигментации.

Одной из самых болезненных косметологических процедур по праву может считаться лазер СО2. Процедура позволяет запустить процесс регенерации кожи, улучшить ее эластичность, избавить от морщин. При этом рейтинг боли у лазера СО2 10 из 10 возможных баллов. Для получения наилучших результатов омоложения процедуру лучше всего проводить под наркозом, потому что при местной анестезии действие лазера СО2 более поверхностное и не приносит желаемого эффекта.

В последнее время начинают набирать обороты по популярности инъекции препаратами-стимуляторами коллагена. Их часто позиционируют как альтернативу филерам, а главным плюсом называют отсутствие отечности после применения (поскольку филеры на основе гиалуроновой кислоты известны своим свойством притягивать воду). При этом уколы коллагена намного более болезненны — их можно сравнить с укусами пчел. Для получения необходимого эффекта одного визита к косметологу мало, поэтому терапия препаратами-стимуляторами коллагена проводиться, как правило, курсом, состоящим из 5—6 процедур. В противном случае улучшения состояния кожи будут малозаметными.