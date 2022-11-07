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1 час назад

Раскрыты главные угрозы для кожи в холодное время года

Мослента

Главные угрозы для кожи в холодное время года раскрыла «Мосленте» управляющая косметологической клиники Вера Фишингер.

Раскрыты главные угрозы для кожи в холодное время года
Фото: МослентаМослента

«Наши кожные покровы защищает гидролипидный барьер, подвергающийся сильным негативным внешним воздействиям в холода. Есть несколько главных угроз: обезвоживание, которое провоцируют низкие температуры, их резкий перепад, когда мы заходим в тепло, сухость воздуха, и медленное отшелушивание ороговевших клеток, приводящее к накоплению кожного сала, воспалениям и шелушению», — сказала специалист.

Фишингер отметила, что в холод важно правильно ухаживать за кожей. Следует обеспечивать регулярное увлажнение всего тела, в том числе и губ, использовать мягкие отшелушивающие средства, выбирать более легкие очищающие средства для лица, например, гель для умывания заменить на пенку. Кроме того, надо правильно и сбалансировано питаться.

Красота,
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