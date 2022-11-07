Полная блогерша показала жировые складки в облегающей одежде

Бодипозитивная блогерша начала носить откровенные образы назло хейтерам, критикующим ее внешность в соцсетях. Ролики на эту тему опубликованы на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Плюс-сайз-модель Стелла Уильямс регулярно делится с поклонниками постами, на которых показывает свои повседневные наряды. По словам инфлюэнсера, она любит одежду, которая подчеркивает недостатки ее фигуры, например, выпирающий живот или жировые складки на теле. В одном из последних видео девушка предстала в кроп-топе и облегающих брюках с завышенной талией.

Подписчики не оценили внешний вид Уильямс и порекомендовали ей выбирать вещи, которые скрывают полноту. «Штаны вам не подходят», «Зачем носить такие брюки?», «Выглядишь не очень», «Мне кажется, вам следует одеваться иным образом», — высказывались юзеры.

Блогерша, в свою очередь, заявила, что продолжит одеваться так, как ей нравится, вопреки нелестным высказываниям со стороны незнакомцев.