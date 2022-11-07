Раскрыты три бесполезные и дорогие процедуры по омоложению

Косметолог Сэм (фамилия неизвестна) из британской клиники Bliss Aesthetics раскрыла три дорогие, но бесполезные омолаживающие процедуры. Видео на эту тему появилось в ее личном TikTok-аккаунте, который насчитывает более 18 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь врач призвала зрителей отказаться от нитевого лифтинга (методика омоложения лица, которая осуществляется с помощью ввода через прокол на коже ревитализирующих нитей).

«Очень сомнительные результаты при высоком риске осложнений в виде различных инфекций», — объяснила она.

После этого Сэм обратила внимание на безоперационную блефаропластику (подтяжка кожи век без хирургического вмешательства). Специалистка назвала данную услугу «причудой» с недолговечным эффектом и подчеркнула, что она также вызывает неприятные последствия у многих клиентов.

Заключительной в списке бесполезных процедур медика оказалась контурная пластика глаз (введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты), которая чаще всего предлагается клиентам, страдающим от отеков.