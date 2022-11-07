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9 часов назад

Косметолог Никанорова перечислила методики омоложения лица

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Дерматовенеролог-косметолог Полина Никанорова посоветовала обратиться к специалисту, когда обычные средства перестают справляться с возрастными изменениями.

Косметолог перечислила методики омоложения лица
Фото: RT на русскомRT на русском

Косметолог поможет максимально естественно, натурально и эффективно справиться с первыми признаками старения, сказала специалист в разговоре с Life.ru.

По её словам, врач поможет определиться с процедурой. Это могут быть аппаратные методики: SMAS-лифтинг, микроигольчатый RF-лифтинг, фотоомоложение.

Также можно прибегнуть к помощи инъекционных процедур, таких как биоревитализация (инъекции гиалуроновой кислоты), мезотерапия (инъекции витаминных коктейлей), контурная пластика, ботулинотерапия.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

Красота,
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