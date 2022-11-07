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38 минут назад

4 продукта, которые спасут кожу от старения и отеков

Passion.ru

Услуги профессионального косметолога не каждому по карману. Бьюти-эксперт Полянская рассказала о четырёх продуктах, которые станут неплохой альтернативой инъекциям и которые есть у каждого человека в холодильнике.

4 продукта, которые спасут кожу от старения и отеков
Фото: Passion.ruPassion.ru

Яйцо

В составе куриного яйца присутствуют витамины группы B, ферменты и углеводы. Маска из сырого желтка питает кожу, придаёт ей лифтинг-эффект, тонизирует и смягчает. Также можно сделать маску и на основе сырого белка. Это поможет сузить поры, устранить жирный блеск и выровнять тон кожи.

Сметана

«В состав сметаны входят жиры и кислоты, которые питают и предотвращают обезвоживание кожи, поэтому маски на основе этого продукта сделают кожу эластичной и подтянутой. Витамины в сметане (A, B, T) помогают выработке собственного коллагена, что замедляет старение кожи», – рассказала Полянская.

Морковь

Морковь также богата различными микроэлементами: она содержит витамины А, Е, С и бета-каротин, который удаляет омертвевшие слои кожи, защищает от ультрафиолета. Регулярное использование маски с данным продуктом поможет замедлить процесс старения и сохранить эпидермис увлажнённым.

Огурец

Пожалуй, каждая женщина хоть раз в жизни делала себе огуречную маску. Это средство универсально: оно помогает от отеков и кругов под глазами, убирает признаки усталости.

«Огурец состоит на 95% из воды, обогащённой биологически активными веществами (калий, хром, марганец, медь, фосфор, кремний, селен, лютеин, витамины С, К, витамины группы В). Многие из перечисленных элементов входят в состав различных термальных вод», – добавила эксперт

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