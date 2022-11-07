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1 час назад

Топ-5 идей неяркого маникюра для школы

Popcake.tv

Во всех учебных заведениях по-разному относятся к оформлению ногтей у учениц. Где-то есть запрет на выразительное покрытие, а где-то разрешено все. Давайте разберём топ-5 идей неяркого маникюра для школы от nail-блогера Татьяны Томай, которая у себя на странице делиться интересными лайфхаками и секретами.

Топ-5 идей неяркого маникюра для школы
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

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Классический дизайн, который выбирают для себя модницы всех стран мира. Если белая “линия улыбки” вам не по душе, можно выполнить ее в пастельных оттенках (например, голубой, нежно-розовый, персиковый), либо сделать прорисовку приглушенными блестками. Так вы сможете выделиться и проявить свою индивидуальность. Для основы можно выбрать базу или гель в молочном, розовом и бежевом оттенках.

Поталь

Золото, серебро, розовое золото — самые популярные оттенки этого дизайна. Он подойдёт для любителей минимализма. Кусочки потали можно расположить как на всех ногтях, так и выделить определенные пальчики. Поталь отлично смотрится в сочетании с паутинкой (например, белой), акварелью, мрамором. Для основы можно взять как полупрозрачные оттенки, так и плотные цвета.

Мрамор

Мрамор — многослойный, глубокий, привлекающий внимание дизайн. Подойдёт девушкам, которые любят выделяться, текстура натурального камня подчеркнет творческое начало. Для прорисовки мрамора можно использовать белый, светло-розовый, серый и черный оттенки. При многослойном исполнении дизайн становится неповторимый, загадочный. Для основы хорошо будет взять полупрозрачные оттенки.

Топы с различными эффектами

Очень интересно смотрится топ с вкраплением, напоминающим перепелиное яйцо, топ с мелким шиммером, топ с поталью. Также нежно смотрится молочный топ на пастельных или камуфлирующих оттенках, этот эффект напоминает пелену либо радиальный градиент. Подойдет девушкам, которые любят ненавязчивые, простые дизайны. Для основы можно использовать неяркие полные или полупрозрачные оттенки.

Полоски

В этом году тренд на хаотичные, разные по форме и изгибу линии. Они могут отличаться на каждом пальчике. Цвет линий для школы лучше выбрать неброский, например, пастельные, приглушенные тона. Этот вариант для ярких, дерзких и уверенных в себе девушек. Для основы можно взять полупрозрачные оттенки. Маникюр с покрытием — это хороший способ самовыражения, экспериментируйте с предложенными вариантами, и вы обязательно найдете свой собственный стиль.

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