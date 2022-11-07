Чем опасно беспрерывное ношение шеллака

Покрытие ногтевой пластины шеллаком – эта та процедура, которая пользуется популярностью во всех салонах красоты. Тем не менее врач-дерматолог Татьяна Егорова предупредила всех женщин об опасности. Оказывается, между сеансами маникюра следует делать перерывы на два месяца, и вот почему.