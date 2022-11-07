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1 час назад

Мутация в клетках и атрофия: чем опасно беспрерывное ношение шеллака?

Passion.ru

Покрытие ногтевой пластины шеллаком – эта та процедура, которая пользуется популярностью во всех салонах красоты. Тем не менее врач-дерматолог Татьяна Егорова предупредила всех женщин об опасности. Оказывается, между сеансами маникюра следует делать перерывы на два месяца, и вот почему.

Чем опасно беспрерывное ношение шеллака
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Поэтому первый момент — это снижение ультрафиолетовой нагрузки», — поделилась Татьяна.

Также врач-дерматолог пояснила, что ношение шеллака без перерыва может ослабить ногтевую пластину настолько, что возникнет атрофия или произойдёт деформация ногтя. Вот почему необходимо на некоторое время отказаться от маникюра и дать своим ногтям восстановиться.

Красота,Татьяна Егорова,
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