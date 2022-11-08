Названы выдающие пластику особенности внешности

Специалист клиники эстетической медицины в Лондоне Пол Бэнвелл в интервью Daily Mail перечислил особенности внешности, которые говорят о наличии пластических операций.

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Первым признаком, выдающим перенесенное вмешательство, хирург назвал «уши эльфа». По его словам, при подтяжке лица мочки ушей вытягиваются и «срастаются» с щеками по направлению ко рту. Эксперт также отметил, что проблема может быть решена хирургическим путем, при этом шов скроется за ухом и останется незаметным для окружающих.

Если на лице человека не появляются морщины после 40 лет, он, вероятнее всего, использовал ботокс, говорит Бэнвелл. Признаками упомянутой процедуры также являются гладкая блестящая кожа и приподнятые брови, придающие лицу неестественное удивленное выражение. Кроме того, наличие ботокса или подтяжки лица выдает контрастирующая с лицом морщинистая шея.

Хирург также отметил, что если верхняя губа человека значительно больше нижней, то в ней присутствуют филлеры гиалуроновой кислоты.

«Если природная впадина посередине верхней губы (лук Купидона) изменилась, то, очевидно, туда ввели слишком большое количество наполнителя», — пояснил собеседник издания.

Наконец, человека, прибегнувшего к безоперационной ринопластике (коррекция формы носа путем введения филлеров — прим. «Ленты.ру»), можно вычислить по так называемому «носу Аватара», считает Бэнвелл.