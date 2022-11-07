Иначе будет хуже. Косметолог рассказала, как лечить прыщи у взрослых

Все мечтают о чистой и ухоженной коже лица. Ещё желательно молодой, но это уж ладно. Обычно период прыщей и высыпаний на лице все переживают ещё будучи подростками. Ох уж этот переходный возраст. Однако некоторым приходится мучаться с этой проблемой и дальше. Правда, не все знают, что средства уже нужно использовать другие — подростковые не помогут.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О том, как правильно лечить прыщи взрослым, рассказала косметолог-эстетист Светлана Половинкина. Она объяснила, что подростковые средства от акне имеют более агрессивный состав — такой подойдёт только для молодой кожи. А после 25 лет с нежной кожей лица уже надо быть поосторожнее — всё-таки не молодеем же. Может возникнуть раздражение и шелушение, а прыщи останутся. Совсем «красавицей» можно стать. Кроме того, скорость регенерации кожи с годами снижается — заживать всё это будет долго.

Если у вас проблемная кожа, то лучше подобрать комплексный уход, который будет и прыщи лечить, и морщины корректировать. То есть решать сразу две задачи.

Кстати, развитие акне зависит от генетической предрасположенности, объяснила врач-дерматовенеролог клиники «Медси» Лусинэ Авагян. Но не ругайте родных, а отправляйтесь к врачу или в аптеку.

Причём у каждого последующего поколения заболевание протекает тяжелее, чем у предшественников, и лекарства помогают всё меньше. Обычно у детей и взрослых акне протекает по-разному: до 25 лет воспаления появляются на лбу и носу, а после переходят на щёки, область вокруг рта и подбородок.