Как уменьшить расход бальзама для волос, но не потерять эффект

Надоело часто тратиться на бальзамы для волос, которые исчезают буквально на глазах? «Рамблер» делится гениальным лайфхаком, завирусившимся в социальных сетях, который помогает сэкономить средство (и бюджет).

Последнее время бьюти-блогеры активно продвигают технику взбивания косметических средств при помощи… капучинатора — этот лайфхак «не убивает» первоначальную текстуру веществ и обещанный эффект.

Тысячи девушек уже опробовали frothing-методику, соединяя в стакане немного воды и тональный крем, чтобы в итоге получить нежную пену, которая более легко ложится на кожу. Теперь в социальных сетях экспериментируют с бальзамом для волос. Оказывается, он тоже отлично вспенивается капучинатором.

Известный стилист по волосам Джонатан Монро продемонстрировал на видео, как это работает: при активном смешивании с водой объем бальзама для волос увеличивается в несколько раз, что помогает сэкономить средство, но получить ожидаемый эффект.