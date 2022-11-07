Как уменьшить расход бальзама для волос, но не потерять эффект

Надоело часто тратиться на бальзамы для волос, которые исчезают буквально на глазах? «Рамблер» делится гениальным лайфхаком, завирусившимся в социальных сетях, который помогает сэкономить средство (и бюджет).
Последнее время бьюти-блогеры активно продвигают технику взбивания косметических средств при помощи… капучинатора — этот лайфхак «не убивает» первоначальную текстуру веществ и обещанный эффект.
Тысячи девушек уже опробовали frothing-методику, соединяя в стакане немного воды и тональный крем, чтобы в итоге получить нежную пену, которая более легко ложится на кожу. Теперь в социальных сетях экспериментируют с бальзамом для волос. Оказывается, он тоже отлично вспенивается капучинатором.
Известный стилист по волосам Джонатан Монро продемонстрировал на видео, как это работает: при активном смешивании с водой объем бальзама для волос увеличивается в несколько раз, что помогает сэкономить средство, но получить ожидаемый эффект.
К тому же вспененный бальзам для волос обретает более легкую текстуру, которая быстрее распределяется по волосам, легче впитывается и помогает предотвратить быструю потерю свежести прически. Кстати, Джонатан настоятельно рекомендует взять технику на вооружение кудрявым девушкам.