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29 минут назад

Как уменьшить расход бальзама для волос, но не потерять эффект

Мира Маркина

Надоело часто тратиться на бальзамы для волос, которые исчезают буквально на глазах? «Рамблер» делится гениальным лайфхаком, завирусившимся в социальных сетях, который помогает сэкономить средство (и бюджет).

Как уменьшить расход бальзама для волос, но не потерять эффект
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Последнее время бьюти-блогеры активно продвигают технику взбивания косметических средств при помощи… капучинатора — этот лайфхак «не убивает» первоначальную текстуру веществ и обещанный эффект.

Тысячи девушек уже опробовали frothing-методику, соединяя в стакане немного воды и тональный крем, чтобы в итоге получить нежную пену, которая более легко ложится на кожу. Теперь в социальных сетях экспериментируют с бальзамом для волос. Оказывается, он тоже отлично вспенивается капучинатором.

Известный стилист по волосам Джонатан Монро продемонстрировал на видео, как это работает: при активном смешивании с водой объем бальзама для волос увеличивается в несколько раз, что помогает сэкономить средство, но получить ожидаемый эффект.

К тому же вспененный бальзам для волос обретает более легкую текстуру, которая быстрее распределяется по волосам, легче впитывается и помогает предотвратить быструю потерю свежести прически. Кстати, Джонатан настоятельно рекомендует взять технику на вооружение кудрявым девушкам.

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