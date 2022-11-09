Внешность служащей в армии блогерши удивила зрителей

Служащая в армии блогерша Керра Бюргер из Флориды, США, снялась в военной форме и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, на который подписано более 267 тысяч человек.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенных кадрах девушка предстала в одежде камуфляжной расцветки. Кроме того, она собрала волосы в высокий хвост и не стала корректировать внешность с помощью макияжа. При этом юзерша поделилась своим опытом работы в сфере, где доминируют мужчины. Так, она привела отрывок аудиозаписи, где ее сослуживцы выкрикивают бранные слова.

В свою очередь, внимание зрителей привлекло сходство Бюргер с американской актрисой, звездой «Трансформеров» Меган Фокс. «Когда Меган Фокс поступила на военную службу?», «Я правда подумал, что это Меган Фокс», — прокомментировали они. «Просто деньги от "Трансформеров" закончились», — пошутила блогерша в ответ.