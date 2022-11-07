3 ошибки в нанесении хайлайтера, которые портят весь макияж

Хайлайтер изобрели специально для того, чтобы расставлять блики на коже, придавая ей свежий и холеный вид. Однако при неграмотном нанесении средство может сыграть с вами злую шутку. Какие зоны в макияже лучше не подсвечивать, читайте в материале «Рамблера».
Хайлайтер помогает буквально одним движением придать лицу свежесть, сделать его отдохнувшим и сияющим. Но иногда использование средства может обернуться полным провалом — рассказываем, какие ключевые ошибки чаще всего допускаются в нанесении хайлатера.
Раньше визажисты учили подсвечивать именно эту зону, однако прием уже давно вышел из моды. Лучше добавьте немного мягкого сияния под бровь с помощью светлых теней — это не удешевит макияж, но позволит сделать взгляд более открытым.
Многие девушки совершают эту ошибку в попытках сделать нос визуально более аккуратным, однако так и не получают желаемого эффекта. Если не хотите, чтобы эта часть лица блестела, как новенькая 10 рублевая монета, наносите средство тонкой кистью вдоль спинки носа — получившийся результат вас приятно удивит.
Грубо нанесенный хайлайтер на галочку над верхней губой может создать иллюзию того, что вы вспотели (вряд ли вы хотели добиться именно такого эффекта). Чтобы этого избежать, распределите средство кистью вдоль всего контура — так блеск ляжет более естественно и придаст губам дополнительный объем.