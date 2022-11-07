3 ошибки в нанесении хайлайтера, которые портят весь макияж

Хайлайтер изобрели специально для того, чтобы расставлять блики на коже, придавая ей свежий и холеный вид. Однако при неграмотном нанесении средство может сыграть с вами злую шутку. Какие зоны в макияже лучше не подсвечивать, читайте в материале «Рамблера».

Хайлайтер помогает буквально одним движением придать лицу свежесть, сделать его отдохнувшим и сияющим. Но иногда использование средства может обернуться полным провалом — рассказываем, какие ключевые ошибки чаще всего допускаются в нанесении хайлатера.

Наносите много хайлайтера под бровь

Раньше визажисты учили подсвечивать именно эту зону, однако прием уже давно вышел из моды. Лучше добавьте немного мягкого сияния под бровь с помощью светлых теней — это не удешевит макияж, но позволит сделать взгляд более открытым.

Полируете кончик носа

Многие девушки совершают эту ошибку в попытках сделать нос визуально более аккуратным, однако так и не получают желаемого эффекта. Если не хотите, чтобы эта часть лица блестела, как новенькая 10 рублевая монета, наносите средство тонкой кистью вдоль спинки носа — получившийся результат вас приятно удивит.

Неправильно подсвечиваете верхнюю губу