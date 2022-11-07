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23 минуты назад

Пластический хирург перечислил выдающие пластику особенности лица

Москва24

"Уши эльфов", которые появляются при подтяжке лица, когда мочки ушей вытягиваются и "срастаются" с щеками в сторону рта, являются одним из признаков вмешательства специалиста. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на пластического хирурга Пола Бэнвелла.

Пластический хирург перечислил выдающие пластику особенности лица
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, "уши эльфов" можно спокойно убрать у грамотного специалиста и спрятать их от взглядов окружающих.

Хирург отметил, что отсутствие морщин у человека после 40 лет говорит об использовании ботокса. Также подобную процедуру могут выдать приподнятые брови и гладкая кожа, особенно если видна морщинистая шея.

По мнению Бэнвелла, сильно большая верхняя губа по сравнению с нижней может быть признаком филлеров гиалуроновой кислоты.

"Если природная впадина посередине верхней губы (лук Купидона) изменилась, то, очевидно, туда ввели слишком большое количество наполнителя", – отметил эксперт.

Ранее пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, что в подростковом возрасте нельзя совершать вмешательства для омоложения или коррекции фигуры. По ее мнению, детям не нужно увеличивать грудь или ягодицы, а также убирать бока и жировые отложения.

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