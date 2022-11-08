Диетолог назвала главные ошибки при похудении

Часто после долгожданного похудения потерянные килограммы начинают снова возвращаться. Ходить по кругу "сброс – набор" можно вечно, если не перестать делать одни и те же ошибки. Рассказываем вместе с диетологом, что мешает удержать вес на желанной отметке.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Быстрый темп и голодовки

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Самая распространенная ошибка при похудении – сбрасывать вес быстро, рассказала Москве 24 врач-диетолог Ольга Шестакова.

Достигается экстремальное похудение, как правило, голодовками, а это, по мнению эксперта, ненормально. Эффект, конечно, наступает быстро, но только потому, что уходит не жировая ткань, а мышцы и вода. Но человек радуется достигнутой цели, расслабляется, начинает есть, и вес стремительно возвращается.

Никогда не используйте стратегии снижения веса, которые заставляют круглосуточно ощущать голод. После такой диеты человек обязательно начинает переедать. Потому что, учась игнорировать свой голод, привыкает игнорировать и насыщение тоже.

Ольга Шестакова

врач-диетолог

Чтобы добиться устойчивого результата в похудении, очень важно ощущать насыщение во время еды и останавливаться, когда оно наступило. Делать это проще, если есть медленно и ни на что не отвлекаться. Так что не стоит во время еды смотреть фильмы, передачи, проверять почту и так далее.

Перед тем как начать есть, положите руку на область желудка и сделайте два-три глубоких вдоха. Обратите внимание на ваши ощущения, отследите давление и теплоту ладони. Уберите руку и приступайте к приему пищи.

Ольга Шестакова

врач-диетолог

Когда почувствуете схожие ощущения во время еды, это будет значить, что вы наелись и пора заканчивать трапезу. Данная техника поможет сделать приемы пищи более осознанными и не переедать, подчеркнула эксперт.

Еще одна ошибка – отсутствие продуманного режима питания. Мы просто "боремся" с едой, а вместо этого надо выстраивать рацион и работать с привычками, отметила диетолог.

Часто происходит так, что человек избегает полноценного питания, зато постоянно перекусывает. На завтрак – чай с сахаром и крохотной булочкой. На обед – сэндвич в кафе, традиционное чаепитие с коллегами, кофе по пути домой. А дома можно порадовать себя после тяжелого дня, заказав пиццу.

Парадокс в том, что человек действительно весь день мог ощущать себя голодным, хотя, если посчитать, съел около двух тысяч килокалорий. Но они ушли только в вес – ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон и качественной энергии организм не получил.

Ольга Шестакова

врач-диетолог

Но, по словам врача, на эти две тысячи килокалорий можно было съесть много сытных и полезных блюд. На завтрак – тарелку овсяной каши на молоке с горстью ягод и любимых орехов, плюс омлет с овощами. На обед – суп на мясном бульоне, рыбу с овощным гарниром. Позже сделать перекус: йогурт с каким-нибудь фруктом, а на ужин порадовать себя, например, пастой с морепродуктами, греческим салатом и ягодами.

Неправильный настрой

Чтобы не только похудеть, но и удержать в дальнейшем вес на желанном уровне, важно также правильно подойти к процессу с психологической точки зрения.

Главную ошибку мы делаем, когда воспринимаем изменения в питании как временное явление, отметила диетолог. Размышляя примерно так: "Вот сейчас отсижу на диете, похудею, а потом выйду на "свободу" к фастфуду и булочкам". С таким настроем нет смысла тратить время и силы, ведь все достигнутые результаты будут потеряны.

Здоровое питание должно стать нормой жизни. Только не надо менять все сразу и резко, иначе можно просто сдаться. Задайте себе такую норму, которую вы сможете соблюдать постоянно. Меняйте свой режим питания понемногу, но каждый день.

Ольга Шестакова

врач-диетолог