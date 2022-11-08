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2 часа назад

Россиянкам раскрыли опасность шеллака для здоровья

Lenta.ruиещё 1

Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность для здоровья длительного ношения шеллака на ногтях. На эту тему она высказалась в интервью Life.

Россиянкам раскрыли опасность шеллака для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседница издания заявила, что частое нанесение подобного покрытия может негативно сказаться на состоянии ногтей.

«Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Следует снижать эту нагрузку», — пояснила она.

По словам врача, необходимо делать перерывы от походов на маникюр минимум на два месяца, чтобы сохранить качество ногтевой пластины. При этом важно учитывать индивидуальные особенности, отметила доктор.

«От длительного ношения шеллака может быть атрофия и деформация ногтевой пластины. Лучше делать перерывы», — заключила она.

В октябре Анастасия Шапошникова в беседе с «Лентой.ру» назвала ломкость ногтей признаком нехватки определенных микроэлементов и наличия болезней. По ее словам, ногти становятся ломкими при авитаминозе, а также при приеме некоторых лекарств.

Красота,Анастасия Шапошникова,Татьяна Егорова,
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