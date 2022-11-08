Россиянкам раскрыли опасность шеллака для здоровья

Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность для здоровья длительного ношения шеллака на ногтях. На эту тему она высказалась в интервью Life.

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Собеседница издания заявила, что частое нанесение подобного покрытия может негативно сказаться на состоянии ногтей.

«Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Следует снижать эту нагрузку», — пояснила она.

По словам врача, необходимо делать перерывы от походов на маникюр минимум на два месяца, чтобы сохранить качество ногтевой пластины. При этом важно учитывать индивидуальные особенности, отметила доктор.

«От длительного ношения шеллака может быть атрофия и деформация ногтевой пластины. Лучше делать перерывы», — заключила она.