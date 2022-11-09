Женщина показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Блогерша с никнеймом lgypsy898 показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
40-летняя женщина предстала перед камерой в черном купальнике, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что живот и бедра юзерши покрыты складками и растяжками.
«Мамы старше 40 лет не должны носить бикини? Поспорим?» — подписала она, добавив, что любит свое тело.
В свою очередь зрители разделились во мнениях насчет вопроса блогерши. «Нет, не должны [носить бикини]», «Грустно говорить, но я согласна, что закрытый купальник будет выглядеть лучше», «Отлично выглядишь и спасибо за смелость», «Можешь носить все, что тебе нравится, ты прекрасна», — прокомментировали они.