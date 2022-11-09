Женщина показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Блогерша с никнеймом lgypsy898 показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

40-летняя женщина предстала перед камерой в черном купальнике, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что живот и бедра юзерши покрыты складками и растяжками.

«Мамы старше 40 лет не должны носить бикини? Поспорим?» — подписала она, добавив, что любит свое тело.