Как менялась мода на форму и размер женской груди

Мода переменчива не только в одежде, прическах и макияже. В эстетической хирургии тоже есть свои тренды. В том числе на форму и размер бюста. Пластический хирург Дмитрий Саратовцев рассказал, как с каждой эпохой менялась мода на грудь, и с какими запросами приходят пациентки теперь.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Пластический хирург Дмитрий Саратовцев

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Судя по статуэткам, найденным археологами при раскопках, в древнем мире эталоном считался пышный, объемный бюст. Конечно, ни о какой моде в те времена речи не шло. Зато, судя по всему, такая грудь была привлекательна с репродуктивной точки зрения. Женщина с пышными формами могла родить и выкормить много детей. Именно эта функция материнства считалась приоритетом, и явно эстетическим соображениям места там не было.

Первый идеал бюста появился позже, когда на женщин перестали смотреть только как на возможность продолжения рода, а начали воспринимать их еще и как объект для восхищения. В античности женщины специально подвязывали грудь лентой, чтобы приподнять ее, показать, что бюст высокий и упругий — именно такой в то время считался самым красивым.

Период Средневековья, напротив, стал отличаться целомудрием, и грудь старались прятать за свободной одеждой. В ранний период Средних веков женщины носили длинные платья-туники, полностью закрывающие фигуру от шеи до ног, что даже обувь не было видно.

Зато в эпоху Возрождения тренды в Европе резко поменялись. Вырез платья открывал шею, плечи и часть груди, которая подчёркивалась благодаря тугой шнуровке на одежде. Затем в моду вошли корсеты, которые приподнимали груди вверх и сводили их вместе.

В прошлом столетии мода разделилась на два противоположных направления. Для одних считалась идеалом Мэрилин Монро со своим пышным бюстом, а для других — супермодель Твигги с обхватом груди в 81 сантиметр.

Массовый спрос на объемную грудь появился в 80-е годы. Тогда маммопластика вошла в моду и прочно закрепила свои позиции в списке самых популярных операций в мире до нынешнего времени.

На сегодняшний день тренды в пластической хирургии снова кардинально изменились — исчезло общепринятое понятие идеальной груди, и мода стала опираться на то, что у каждого человека свое представление об идеалах. Это можно отследить даже по нижнему белью (чашечек с эффектом пуш-ап стало в разы меньше, теперь они в основном даже без косточек и подчеркивают натуральную форму). Неизменным остается только спрос на упругость груди, а размер большинство женщин выбирают исходя из остальных параметров тела. Теперь бюст должен смотреться гармонично и натурально. Поэтому самые частые размеры, за которыми приходят пациентки, — второй и третий.