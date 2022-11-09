Дышите свободно: что такое теоринопластика

Пластическая операция на лице — дело настоящего мастера, особенно если это касается самой выдающейся и сложной части — носа. Ведь помимо эстетики, орган должен в полной мере выполнять жизненно важную функцию — дыхание. Теоринопластика справляется с задачами своими инновационными методами, о которых нам поведал пластический хирург Дмитрий Скворцов.
Дмитрий Скворцов – пластический хирург
Теоринопластика набирает популярность благодаря малоинвазивному воздействию. Раньше при других методах проведения операции хирург «принимался за дело», вскрыв верхнюю часть носа, так называемую «крышу», которую необходимо было «поставить на место», наложить швы. Результат оказывался слабо предсказуемым. В методике теоринопластики вся работа проводится благодаря небольшим надрезам внутри полости носа и контролируется с экрана монитора.
Нос — сложная конструкция, пространство полостей которой должно быть широким и свободным, чтобы обеспечивать прохождение достаточного обьема воздуха. Для изменения перегородки носа врач использует маневр «push down», надрезая, а затем опуская перегородку до необходимого уровня. Так мало травмируется лимфатическая и кровеносная система этого участка, нет необходимости использования дополнительных тканей, что в совокупности облегчает процесс восстановления.
Для придания формы и устойчивости кончика носа используется хрящевой конструкт из собственного хряща носовой перегородки, что не требует от хирурга в дополнительном заборе материала из других органов, таких как ушные раковины или реберные хрящи.
Правильное крепление всех структур каркаса носа — гарантия от провисания или опускания мягких тканей. Если допустить такую ситуацию, не только пропадет эстетика, но и сразу возникнут опасные для жизни проблемы с дыханием. Специальные швы решают вопрос устойчивости: спинка носа закреплена благодаря «Теодор — шву», а «шов Грубера» предотвращает опускание кончика носа.
Задача хирурга — сделать все возможное, чтобы период реабилитации проходил ускоренно и менее болезненно. В свою очередь, пациенту рекомендовано неукоснительное соблюдение всех предписаний и предупреждений. Сразу после операции пациент будет находиться под пристальным контролем специалистов в течение суток. После в течение 2 недель нежелательны горячие водные процедуры, чрезмерная физическая нагрузка. Допускается прием только тех медицинских препаратов, которые были рекомендованы врачом-хирургом. Категорически запрещено употребление кроворазжижающих препаратов, алкоголь. Также необходимо ограничить употребление сильно соленых и маринованных продуктов во избежание излишней отечности.