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2 часа назад

Косметолог посоветовала россиянкам сделать три процедуры до 35 лет

Lenta.ru

Дерматолог-косметолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три необходимые до 35 лет процедуры. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

Косметолог посоветовала сделать три процедуры до 35 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка внесла в список чистку лица, во время которой удаляют комедоны. По ее словам, последние являются местом размножения бактерий и могут привести к образованию пустул — прыщей с гнойным содержимым. Кроме того, собеседница издания посоветовала женщинам сделать мезотерапию.

В заключение Егорова обратила внимание на инъекции ботулотоксина. Согласно ее рекомендациям, по достижении 18 лет с помощью данной процедуры можно корректировать последствия избыточной мимики.

Ранее в ноябре косметолог Сэм из британской клиники Bliss Aesthetics раскрыла три дорогие, но бесполезные омолаживающие процедуры. В первую очередь, врач призвала зрителей отказаться от нитевого лифтинга. Также Сэм обратила внимание на безоперационную блефаропластику.

Красота,Татьяна Егорова,
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