Косметолог посоветовала сделать три процедуры до 35 лет

Дерматолог-косметолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три необходимые до 35 лет процедуры. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка внесла в список чистку лица, во время которой удаляют комедоны. По ее словам, последние являются местом размножения бактерий и могут привести к образованию пустул — прыщей с гнойным содержимым. Кроме того, собеседница издания посоветовала женщинам сделать мезотерапию.

В заключение Егорова обратила внимание на инъекции ботулотоксина. Согласно ее рекомендациям, по достижении 18 лет с помощью данной процедуры можно корректировать последствия избыточной мимики.