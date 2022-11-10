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1 час назад

Девушка раскрыла простой способ завить волосы с помощью пакета

Lenta.ru

Блогерша Кенна Макселлан из США с никнеймом @kennarwood раскрыла простой способ сделать завивку с помощью полиэтиленового пакета без стайлеров для волос. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 88 тысяч подписчиков.

Девушка раскрыла простой способ завить волосы с помощью пакета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах американка уплотнила пакеты, сложив их друг в друга. Затем девушка разделила все волосы на две части и прикрепила по одному мешку с каждой стороны заколками. После проделанных манипуляций Макселлан обернула пряди вокруг заготовленных продуктовых пакетов и затянула оставшиеся кончики волос резинками.

«Создать локоны таким способом не так просто, но зато мне было очень удобно спать», –– поделилась она.

В конце ролика блогерша продемонстрировала свою прическу на следующее утро: она позировала с качественно завитыми локонами и оценила их на девять баллов из десяти.

Видео стало вирусным в соцсети, набрав почти 9 миллионов просмотров и более 850 тысяч лайков.

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