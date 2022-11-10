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2 часа назад

Обладательница «самых больших губ в мире» вознамерилась поставить новый рекорд

Lenta.ru

Жительница Болгарии Андреа Иванова, которая считает себя обладательницей самых больших губ в мире, вознамерилась поставить новый рекорд с помощью косметологических процедур. Об этом сообщает Mirror.

Обладательница «самых больших губ» хочет новый рекорд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В общей сложности девушка перенесла 32 операции, регулярно увеличивая губы в погоне за внешностью куклы Bratz, и потратила на них восемь тысяч фунтов стерлингов (563 тысячи рублей). В октябре героиня материала отпраздновала 25-летие еще одной манипуляцией: она заострила подбородок при помощи филлеров.

«Я люблю свои губы и хочу добиться новых высот. Но, занимаясь подбородком, забывать про губы я тоже не буду», — заявила Иванова.

По информации издания, болгарка делает инъекции с наполнителем для подбородка каждые две недели, а для губ — ежемесячно.

Девушка рассказала, что врачи не одобряют ее тягу к пластике и считают упомянутое количество модификаций опасным для жизни. Однако, несмотря на предостережения медиков, она не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я так мечтаю о рекорде, что буду бороться. Я далеко зашла и даже не хочу думать о том, сколько я потратила денег», — заключила она.

Андреа Иванова начала трансформацию в 2018 году. Она регулярно накачивала губы гиалуроновой кислотой, а также сделала операцию по увеличению груди. Болгарка признавалась, что побывала почти во всех клиниках родного города и попробовала практически все возможные виды филлеров.

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