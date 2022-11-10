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1 час назад

Как ухаживать за кожей в холодное время года

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

В холодное время года обязательно нужно дополнительно питать кожу лица, ведь ветер и мороз неминуемо отражаются на ее состоянии. Тех витаминов и микроэлементов, которые поступают в организм вместе с пищей, недостаточно, и это довольно быстро проявляется внешне. Потому необходимо соблюдать некоторые простые правила, которые будут наполнять кожу важными для нее веществами и сохранять ее здоровой.

Как ухаживать за кожей в холодное время года
Фото: UnsplashUnsplash

1. Питательный крем для кожи лица можно и нужно применять в любое время суток — утром его наносят за 30 минут до выхода на улицу, а вечером — перед сном.

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Увлажняющий крем зимой использовать можно. Главное - не при морозе и сильном ветре, и минимум за час до выхода на улицу. Чем ближе температура к нулевой, тем лучше переходить с увлажняющих средств на защищающие. Увлажнение в них тоже непременно будет, но в основном не на водной основе.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

2. Пейте больше воды и ешьте больше продуктов, насыщенных полезными жирами. Жирные сорта рыбы, орехи, авокадо, оливковое или льняное масло — эти и подобные продукты дадут коже необходимое питание изнутри.

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3. Тональный крем на зиму лучше покупать не на водной основе. Зимой лучше пользоваться более плотными тональными средствами, либо выбирать более плотные базы под тон. В этом случае тональный крем зимой станет дополнительным защитным слоем для кожи.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

4. Также будет полезно обзавестись увлажнителем воздуха – зимой из-за работы отопительных систем, воздух в квартире становится слишком сухим, что неблагоприятно влияет на кожу.

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