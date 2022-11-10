Как ухаживать за кожей в холодное время года

В холодное время года обязательно нужно дополнительно питать кожу лица, ведь ветер и мороз неминуемо отражаются на ее состоянии. Тех витаминов и микроэлементов, которые поступают в организм вместе с пищей, недостаточно, и это довольно быстро проявляется внешне. Потому необходимо соблюдать некоторые простые правила, которые будут наполнять кожу важными для нее веществами и сохранять ее здоровой.

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1. Питательный крем для кожи лица можно и нужно применять в любое время суток — утром его наносят за 30 минут до выхода на улицу, а вечером — перед сном.

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Увлажняющий крем зимой использовать можно. Главное - не при морозе и сильном ветре, и минимум за час до выхода на улицу. Чем ближе температура к нулевой, тем лучше переходить с увлажняющих средств на защищающие. Увлажнение в них тоже непременно будет, но в основном не на водной основе.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

2. Пейте больше воды и ешьте больше продуктов, насыщенных полезными жирами. Жирные сорта рыбы, орехи, авокадо, оливковое или льняное масло — эти и подобные продукты дадут коже необходимое питание изнутри.

3. Тональный крем на зиму лучше покупать не на водной основе. Зимой лучше пользоваться более плотными тональными средствами, либо выбирать более плотные базы под тон. В этом случае тональный крем зимой станет дополнительным защитным слоем для кожи. Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог