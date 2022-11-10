Как ухаживать за кожей в холодное время года

В холодное время года обязательно нужно дополнительно питать кожу лица, ведь ветер и мороз неминуемо отражаются на ее состоянии. Тех витаминов и микроэлементов, которые поступают в организм вместе с пищей, недостаточно, и это довольно быстро проявляется внешне. Потому необходимо соблюдать некоторые простые правила, которые будут наполнять кожу важными для нее веществами и сохранять ее здоровой.
1. Питательный крем для кожи лица можно и нужно применять в любое время суток — утром его наносят за 30 минут до выхода на улицу, а вечером — перед сном.
2. Пейте больше воды и ешьте больше продуктов, насыщенных полезными жирами. Жирные сорта рыбы, орехи, авокадо, оливковое или льняное масло — эти и подобные продукты дадут коже необходимое питание изнутри.
4. Также будет полезно обзавестись увлажнителем воздуха – зимой из-за работы отопительных систем, воздух в квартире становится слишком сухим, что неблагоприятно влияет на кожу.